大專心輔人員知能研習 交流實務經驗助學生復原

學生心理健康議題備受重視，教育部調查大學現場實務工作需求，日前共辦理2場次心理健康知能研習，邀請華人創傷知情團隊心理師胡美齡，講授創傷知情基礎知識以及實務技巧，另也邀校園實務工作者分享輔導實務技巧，協助有心理困擾學生可以盡速復原。

教育部學務及特殊教育司表示，依學生輔導法規定，學校校長、教師及專業輔導人員皆負學生輔導責任，各大專校院應善用三級輔導機制，共同推動及執行相關輔導措施，而校園心理健康促進更是如此，營造溫馨和諧、身心健康的校園，認真對待每一位學生，讓學生可以在一個優質、尊重與包容的學習環境下適性成長。

學特司表示，各大專校院專業輔導人員也發現，提升心理健康素質，有助於學生面對挫折困境時，啟動自我內在潛能，有效因應情境中的各類事件，並儘速回歸生活軌道。經調查大學現場實務工作需求，日前共辦理2場次心理健康知能研習，共約200名專業輔導人員參與。

首場由北一區輔導工作協調中心、台灣師範大學，以及輔仁大學攜手辦理「創傷知情」研習課程，特邀華人創傷知情團隊胡美齡講授創傷知情基礎知識以及實務技巧。另外，專業輔導人員將藉由相關技巧，協助學生瞭解過去的創傷經驗，認識當下自我的「求生存反應」，以練習日後的自我調節，藉以穩定身心狀況。

第2場次由中區輔導工作協調中心、雲林科技大學，以及嶺東科技大學攜手辦理「正向情緒與幸福感」研習課程，特邀初色心理治療所副所長蘇益賢講授課程，從大腦來看待快樂、從不快樂當中找到快樂的可能，藉由詞彙PK、快樂CP值等演練，學習輔導實務技巧；另弘光科技大學諮商心理師陳素惠分享實務經驗，包含解讀線索、次感元調整、心錨化解、時間線等，藉由NLP治療將可鬆動過去、擴張現在、建構未來，協助有心理困擾學生可以盡速復原。