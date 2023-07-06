特教師教作弊？ 人本籲不適任處理

人本基金會與特教生家長昨舉行記者會指控高雄1名國小特教老師教學不力、教學生作弊等，要求教育局依不適任教師規範處理，否則就是包庇。教育局指出，這名老師先前已被檢舉教學不力，經調查輔導已記過1次，6月又陸續接獲檢舉疑似教學不力，已函請學校依相關法規處理，絕無包庇，一定會保障特教生學習權益。

溫姓家長表示，孩子在國小資源班被這名老師教了3年，老師上課常滑手機，考試還影印考卷寫答案讓學生抄，資源班考試成績比一般班學生還高，讓家長誤以為孩子都會了，甚至未通知家長出席特教生升國中的轉銜會議，嚴重失職。

人本南部辦公室主任張萍說，這名特教老師23年曾被檢舉推銷健康食品及不當管教等，基金會4年前請教育局調查，並向監察院檢舉，現在又出問題，教育局應依不適任教師規範處置。

教育局表示，4年前接獲檢舉後，經調查已對該名老師記過1次，上月又陸續接獲陳情指這名老師教學不力，已函請學校依法辦理，調查後若有教學不力或新事證，就依法處理，絕不包庇。