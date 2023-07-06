9年級生9天「歐洲傳騎」圓滿完騎！臺北市私立復興實中首創獨特畢業禮

一列列騎行隊伍進入臺北市私立復興實中校門，董事長帶領老師與學生給予熱烈歡呼，迎接這群勇敢的復興小火炬經歷9天「歐洲傳騎」，橫跨荷蘭、比利時及法國，於6月29日成功完成總里程710公里的艱鉅挑戰，帶著滿滿的成長收穫凱旋歸來！

臺北市私立復興實中9年級生完成總里程710公里「歐洲傳騎」挑戰。 圖／臺北市私立復興實中提供

單車遊歐洲，行萬里路一生受益

「一趟歐洲騎行，將會影響孩子的一生。」臺北市私立復興實中是台灣第一個將「歐洲騎行」導入高中的學校，校長吳志弘親自帶領9年級畢業生遠赴歐洲，透過單車騎行深度認識不同文化，穿越50多個大城小鎮，包含6個世界文化遺產，追風鍛鍊心智，挑戰自我極限，用不同的速度和角度，拓展國際視野。除了9天騎行，另有3天進行巴黎城市探索，其中半日由學生自己規劃路線、地點、交通工具、經費預算，打破課堂和現實距離，讓學生自己設定目標、自己達成。

吳志弘於完騎典禮中致詞表示，相較於單純讀書，行萬里路不僅能增長見聞、啟發創造力、拓寬眼界和心胸，還能夠培養跨文化交流、團隊合作以及自我成長等重要能力，期盼學生透過這趟旅程理解世界的多元性，成為更開放包容、富有洞察力和全面發展的個體。

參與的老師也分享騎行心得，認為「這些挑戰讓學生們學會了如何在逆境中堅持和戰勝自己，增強了他們的逆境抵抗力」、「校長帶領學生積極面對挑戰，讓學生不僅獲得實踐經驗，還培養了領導力」、「透過這次活動，學生們將永遠擁有一份珍貴的回憶，也對他們未來的學習和事業發展帶來深遠的影響。」

校長吳志弘親自帶領9年級畢業生遠赴歐洲，追風鍛鍊心智，挑戰自我極限。 圖／臺北市私立復興實中提供

駐外代表、暖心家書給予鼓勵

單車旅遊是體力、耐力、意志力的綜合考驗。騎行途中除了欣賞風景秀麗的歐洲、享受自然風光，學生也必須克服許多挑戰，如：天氣不穩定、路途崎嶇、疲勞等，透過互相幫助、彼此鼓勵，他們一次次勇敢破關。行經「布鲁塞爾」時，中華民國駐歐盟兼比利時台北代表處教育組組長更特地前來，親自為學生加油打氣，代表台灣政府表達對騎行師生的支持和關心，讓復興小火炬們備受激勵，從而獲得新的動力。

透過互相幫助、彼此鼓勵，以及來自家鄉的溫暖支持，學生勇敢突破舒適圈。 圖／臺北市私立復興實中提供

在抵達被譽為「歐洲最美麗的風景城市」、世界文化遺產「布魯日」時，已經離家一段時間的學生收到家人的家書，來自家人溫暖的鼓勵撫慰了連日騎行的辛勞，每一句充滿愛的話語都是一道強大的力量，滲透疲憊的身心，讓學生們更加堅定地前進。當騎行大隊抵達法國「里爾」終點站，一群熱情的家長已在那裡等候迎接，更是讓學生們感到驚喜與感動！

學生從校長手中接下這次騎行最佳進步獎，帶著更大的力量與信心面對未來挑戰。 圖／臺北市私立復興實中提供

9天騎行+3天城市探索，一次冒險，一場追尋。在董事會、全校師生與家長的支持下，私立復興實中首屆「歐洲傳騎」圓滿落幕。學生透過自己的雙腳去體驗世界之大，一路上淬鍊出更堅韌的心理素質，未來也將會在人生旅程中，持續創造自己的傳奇。