提供萬名獎金留住僑外生 潘文忠拋新型態產學專班規畫

總統蔡英文昨表示，為解決國內缺工問題，將規畫未來四年提供一萬個獎學金，給有意願留台工作的僑外生。教育部長潘文忠今天表示，目前規畫希望透過新型態產學專班，例如2+2雙聯學制，或是學士後二年專班，希望明年起就有產企合作，透過四年時間，擴大招收萬名以上的國際學生，讓國際生在台灣接受教育後，未來也有機會留在台灣服務。

蔡總統昨天表示，政府積極培育國內高階人才，成立了6所半導體學院及重點產業學院，另外一方面，政府也加強招攬各國僑外生來台灣，讓他們成為台灣產業強而有力的後盾，預計未來4年，初步將會提供1萬個名額，針對有意願來台灣念書，並承諾留下來工作的同學，政府給予他們獎學金。

行政院副院長鄭文燦上月也曾公開表示，過去缺工問題集中在製造業，如今擴大到農業、營造業、服務業等，在僑外生留用方面，每年在台畢業僑外生超過1.3萬人，約四成留台工作，希望未來能擴大至六成，行政院也會持續檢討相關攬才及移工政策，期能增加僑外生留台的誘因。

潘文忠今天接受媒體聯訪，他表示，總統關注台灣產業發展與人才需求，先前已透過產學創新條例，逐步設置國內高階研發半導體研究學院。另也考慮到少子女化現象，國內大學生生源逐漸下降，面對台灣產業發展，讓教育部、國發會、經濟部、勞動部、僑委會，共同擴大與企業合作，增加政府與企業國際招生留才措施。

潘文忠表示，目前規畫希望透過新型態產學專班，例如2+2雙聯學制，或是學士後二年專班，作為未來跟企業政府共同招生、育才、留才的措施，幾個部會正在整理草案，後續會與企業座談，希望明年起就有產企合作，透過四年時間，擴大招收萬名以上的國際學生，讓國際生在台灣接受教育後，未來也有機會留在台灣服務。