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四大學申請112學年調漲學雜費 潘文忠親曝審查進度
112學年度大專院校學雜費漲幅上限為0.53%，今年僅中正大學、聯合大學、南亞技術學院及南開科大等四校申請學雜費調漲。教育部長潘文忠今天說，學雜費審議小組已聽取四所學校簡報，目前業務單位正在整理審查意見，預計下周公布審議結果。
教育部今年四月發函公告，112學年各大專校院學雜費收費基準基本調幅，漲幅上限為0.53%。若以公立大學前年平均一年學雜費約5萬8728元計算，每名學生等於多繳311元，若有6000名學生，學校只增加約186萬元收入，許多學校不想背負漲價罵名，選擇打退堂鼓，最終僅包含兩所國立大學在內的四所學校提出申請。
距離下一學年開學仍有二個月，外界關注四校學雜費調漲審議進度。潘文忠表示，昨天學雜費審議小組已聽取四所學校簡報，目前業務單位正在整理審查意見，預計下周公布審議結果。
另針對教育部自明年二月起，將補助私校學雜費一年3.5萬元，但目前佛光大學、南華大學、華梵大學比照公立大學收費，華梵大學校內也大一新生免學費政策。潘文忠表示，私校學費補貼政策是以扣抵學費的方式進行，如果學校已經沒有收取學費，就沒有扣抵的問題。
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