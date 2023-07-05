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5大學接待陸生交流團准了嗎？ 潘文忠給答案了
前總統馬英九邀陸生七月來台交流，教育部卻發文五校，要求校方說明是否已同意接待，並說明相關交流活動的接待流程規畫，維護校園安寧與師生安全。教育部長潘文忠今天說，教育部已於7月4日正式函覆基金會，不過後續仍須依照移民署中港澳線上申請出入境許可證。換句話說，若移民署同意申請，陸生將能如期來台交流。
教育部6月19日發函台大、政大、東華、台科大及文化大學等五校，說明馬英九基金會邀請陸生來台交流，規畫到這五所學校，因屬短期專業交流，在現階段尚非屬得申請入境之事由，陸委會建議各目的事業管機關，協助評估是否符合專案申請之必要、急迫及不可替代後，再由移民署依權責審查辦理，並限五校於6月26日下班前回覆。
根據函文，校方必須提出三點具體說明，再由教育部評估。包含，一、是否已同意接待；二、如校方已經同意接待，具體說明陸生到校交流之必要、急迫及不可替代；三、如同意接待，請說明在校內相關交流活動之接待規畫，含行程安排及交流人員等，說明如何確保活動順利進行，以維護校園安寧與師生安全。
潘文忠今天下午接受媒體聯訪時表示，先前因基金會提出交流需求，申請過程相當倉促，因此教育部請幾所大學回覆相關意見後整理，教育部已於7月4日正式函覆基金會，不過後續仍須依照移民署中港澳線上申請出入境許可證。換句話說，若移民署同意申請，陸生將能如期來台交流。
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