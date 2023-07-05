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餵藥爭議親師關係緊張 南投縣率先訂出託藥流程

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣教育處長王淑玲（中）、縣議員簡千翔（右）和幼兒園業者座談，教育處訂出託藥作業流程，讓業者有所遵循。圖／縣議員簡千翔提供
南投縣教育處長王淑玲（中）、縣議員簡千翔（右）和幼兒園業者座談，教育處訂出託藥作業流程，讓業者有所遵循。圖／縣議員簡千翔提供

新北市幼兒園「餵藥風波」，引發幼兒園業者和幼教老師拒絕餵藥，親師關係緊張。南投縣議員簡千翔、教育處長王淑玲等人和縣內幼兒園業深度座談，王淑玲說，教育處已訂出「南投縣教保服務機構託藥參考作業流程」，落實簡明託藥流程，讓幼兒園有所依循。

簡千翔、王淑玲和南投縣幼教協會理事長陳美純及多家幼兒園負責人參加座談會。簡千翔說，「餵藥事件」全國震驚，雖然最終證實是烏龍，已嚴重衝擊幼兒園親師關係和互信基礎，南投縣教育處和業者充份溝通，讓託藥流程可遵循，保障幼童用藥安全，家長也能安心。

李姓家長說，小朋友感冒、生病，需要幼兒園老師幫忙餵藥加強照料，傳出餵藥烏龍事件，身為家長是擔心又害怕，縣府拿出官版的餵藥標準作業流程，讓幼教老師依循、家長可以放心、小朋友健康也有保障，真的很貼心也很感謝。

陳美純說，縣府訂出周延「託藥參考作業流程」，讓幼教師和幼教機構有所依循，相信南投縣所有幼教師會照顧好小朋友，也希望家長能為幼教師加油打氣、互相信任。

王淑玲說，依據幼兒教保及照顧服務實施準則第11條規定，幼兒園應訂立託藥措施，包括託藥制度、託藥程序及用藥注意事項。縣長許淑華已指示教育處，訂定「南投縣教保服務機構託藥參考作業流程」，並提供託藥單、餵藥紀錄表範本，具體協助各教保服務機構完善託藥措施。

王淑玲提醒，家長如需幼兒園協助幼兒用藥，須填寫託藥單，詳細載明幼兒症狀、用藥途徑與使用時間，藥品應為醫療機構所開立，教保服務人員除依託藥單及處方箋確實核對藥品、藥袋之記載完成餵藥，並填寫餵藥紀錄表、注意用藥反應，如有異常，應立即聯繫家長並進行通報。

教育處已行文各教保服務機構，重申落實託藥措施，將持續加強督導，並列為幼兒園公共安全檢查項目，加強不定期稽查。

南投縣教育處長和幼兒園業者座談，教育處訂出託藥作業流程，讓幼兒園業者有所遵循。圖／縣議員簡千翔提供
南投縣教育處長和幼兒園業者座談，教育處訂出託藥作業流程，讓幼兒園業者有所遵循。圖／縣議員簡千翔提供
南投縣教育處長和幼兒園業者座談，教育處訂出託藥作業流程，讓幼兒園業者有所遵循。圖／縣議員簡千翔提供
南投縣教育處長和幼兒園業者座談，教育處訂出託藥作業流程，讓幼兒園業者有所遵循。圖／縣議員簡千翔提供
南投縣教育處訂出完整託藥作業流程，讓幼兒園業者有所遵循。圖／縣議員簡千翔提供
南投縣教育處訂出完整託藥作業流程，讓幼兒園業者有所遵循。圖／縣議員簡千翔提供

幼兒園 幼教 南投

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