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影／高雄特教師教學生作弊 人本：包庇不適任就是共犯結構

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
特教師家長泣訴教師不適任，上課滑手機、亂寫IEP，甚至還教學生作弊。記者徐如宜／攝影
特教師家長泣訴教師不適任，上課滑手機、亂寫IEP，甚至還教學生作弊。記者徐如宜／攝影

人本基金會今天舉行「毀人不倦的特教老師，還不解聘嗎？」記者會，受害家長投訴高雄市三民區一所國小特教女老師侵害受教權的不適任作為，教學不力、辱罵學生、教學生作弊、甚至沒有通知家長出席轉銜會議，都嚴重失職。教育局表示絕無包庇不適任教師，會依法處理，保障特教生學習權益。

「包庇就是共犯結構！」人本南部辦公室主任張萍表示，這名陳姓特教老師從23年前在另一所國小任教時，就因推銷健康食品「聰明果汁」、不開「IEP個別教育化計畫」會議及不當管教等，被家長申訴；後來陸陸續續又被家長投訴，四年前人本召開記者會，學校開啟不適任教師處理程序，並向教育局申請由專業審查委員會調查，並向監察院檢舉此案。

張萍表示，校方指陳老師以病假為由，沒有出席過不適任調查會議，2019年7月銷假回學校上課；2020年教育局認定輔導有成效，學校將陳老師懲處一支小過。期間教育局將這名教師介聘到市內、甚至外縣市的其他學校，都因人本控訴抗議而退回介聘，不能護航不當管教累犯，不能以鄰為壑。「請假、輔導期和調校，是不適任老師的三大避風港！」

「孩子畢業不再是人質，我一定要說出來！」溫女士的孩子就讀這所國小資源班，被這名陳老師教了3年，今年孩子畢業，她忍無可忍向1999市長信箱及人本投訴。她表示，孩子有情緒及學習障礙，上資源班，陳老師不但上課滑手機、亂寫IEP，以電子書投影方式上課，並直接顯示算式答案叫學生照抄，讓家長誤以為孩子都學會了；甚至沒有通知家長出席特教生升國中的轉銜會議，嚴重失職。

「竟然還教孩子作弊！」溫女士說，陳老師月考時會先影印一份考卷填寫答案，再以該卷答案（算式）直接告知學生。六年及第一次數學月考，她女兒考了87分、全班第四高，資源班考試成績比一般班學生還高，導師不可置信，一問之下才知道是陳老師拿答案讓學生抄；另一外同樣是女兒資源班同學考了66分，導師事後再拿相同考卷寫一次，結果學生得16分。

四年前投訴這名陳老師的家長，今天也現身聲援。高市全人教育家長協會秘書長黃嘉韻表示，學校或教育單位用介聘將問題教師換校，有無私奉獻的特教老師，也有罔顧學生受教權的特教老師。此師教學生作弊、從事外務、辱罵學生等，教育單位應痛下決心拔除毒瘤。

校方表示，導師有跟主任反映學生成績怪怪的，但沒有提到細節。今天未能聯絡到老師。

有關人本指國小某特教師疑有教學不力，教育局重申絕無包庇不適任教師情事，並將嚴加督導學校依規定辦理不適任教師作業流程，以保障特教生學習權益。教育局表示，107年、108年曾接獲民眾陳情國小某特教師疑似教學不力後，就依據不適任教師作業要點處理，認定陳師有教學不力情事，後續進入輔導期，經該校輔導後該校決議輔導有成效；另該校將此案提至教師成績考核會審議，決議核予陳師記過一次。

教育局表示，109年至111年均無接獲類似情事，但今年6月中起陸續接獲人民陳情陳師疑似教學不力等事項，後續均已函請學校依據教師解聘不續聘停聘或資遣辦法辦理。會請學校儘速調查完畢，如有教學不力情事，以及新事證等，就依據相關法規處理，絕不包庇。

人本基金會舉行「毀人不倦的特教老師，還不解聘嗎？」記者會，受害家長投訴高雄市三民區一所國小特教女老師侵害受教權的不適任作為。記者徐如宜／攝影
人本基金會舉行「毀人不倦的特教老師，還不解聘嗎？」記者會，受害家長投訴高雄市三民區一所國小特教女老師侵害受教權的不適任作為。記者徐如宜／攝影
人本基金會舉行「毀人不倦的特教老師，還不解聘嗎？」記者會，受害家長投訴高雄市三民區一所國小特教女老師侵害受教權的不適任作為。記者徐如宜／攝影
人本基金會舉行「毀人不倦的特教老師，還不解聘嗎？」記者會，受害家長投訴高雄市三民區一所國小特教女老師侵害受教權的不適任作為。記者徐如宜／攝影
人本基金會舉行「毀人不倦的特教老師，還不解聘嗎？」記者會，受害家長投訴高雄市三民區一所國小特教女老師侵害受教權的不適任作為。記者徐如宜／攝影
人本基金會舉行「毀人不倦的特教老師，還不解聘嗎？」記者會，受害家長投訴高雄市三民區一所國小特教女老師侵害受教權的不適任作為。記者徐如宜／攝影
人本基金會舉行「毀人不倦的特教老師，還不解聘嗎？」記者會，受害家長投訴高雄市三民區一所國小特教女老師侵害受教權的不適任作為。記者徐如宜／攝影
人本基金會舉行「毀人不倦的特教老師，還不解聘嗎？」記者會，受害家長投訴高雄市三民區一所國小特教女老師侵害受教權的不適任作為。記者徐如宜／攝影

教育局 記者會

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