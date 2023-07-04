頭份信德國小下學年轉型 成為苗縣第一所公辦民營國小

苗栗縣頭份市信德國小下學年將改制成為縣內第一間公辦民營實驗教育學校，縣府上午與委託單位財團法人台灣光罩慈善基金會簽約3年；縣府指出，信德國小約有150名國小、幼兒園學童，改制後將採開放學區，規畫正式與非正式課程，推動「光品博雅」幸福學校方案，在師資延聘、課程規畫更具彈性，家長也有更多元的選擇。

苗栗縣教育處指出，目前縣內已有5所公辦公營實驗學校，信德國小今年8月起轉型成為縣內首間公辦民營的實驗學校，對縣內教育翻轉具有重大指標意義，未來學校課程規畫至下午5點，也可調整至其他時段，現有學校教職員工並不變動，基金會承接辦學期間提供經費安排多項課程，外聘專業師資授課更具彈性。

苗栗縣長鍾東錦、教育處長葉芯慧、台灣光罩慈善基金會執行長吳昭宜及專案總監林佛樹、信德國小校長黃文昭等人上午參與簽約儀式。葉芯慧表示，在兼顧多元教育與教學品質原則下，縣府推動各類實驗教育，公辦民營的特色是受委託的企業團體，針對要推動的教育主軸規畫學校課程，基金會通過系列審查程序後承接信德國小公辦民營，委託辦理3個學年，可提供家長另一種教育型態的選擇。

「心情好嫁女兒！」鍾東錦肯定信德國小推動的教學理念和熱忱，強調他的心情像嫁女兒一樣緊張，希望這3年能順利度過，信德國小鄰接新竹縣，地理位置較偏，頭份市區家長接送要花近1小時，希望公辦民營後，提供不一樣的教學環境，打動家長讓他們願意送小孩到信德，感謝光罩基金會對苗栗縣教育的付出。