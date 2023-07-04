屏東逾20名身心障礙生「嘻活」夏令營 盡情跑跳
屏東縣府委託啟智協進會與屏東大學合作，舉辦身心障礙學生暑期嘻活夏令營，今上午於屏大舉辦開幕活動，營隊參加對象為7歲至15歲的身心障礙學生，讓孩子們有個不一樣的暑假；縣長周春米表示，此次活動是專門為身心障礙學生所設計，為期4天擴大舉辦，讓鮮少機會參與其他休閒活動的身心障礙學生，能體驗不一樣的學習活動，充實暑期生活。
縣長周春米表示，社會處另於暑假期間提供暑期課後照顧班課程，若家長於寒暑假期間有照顧需求，社會處也設有身障臨時及短期照顧服務定點服務，由臨托員提供相關照顧服務，有需求的民眾可向社會處諮詢。
屏東大學特教中心主任張如茵表示，這次取名「嘻活夏令營」是希望孩子們能嘻嘻哈哈過生活，這次參與營隊的學員約30名，多來自屏東國中小心智障礙的學生，活動安排著重在生活學習與體能訓練，包含吹泡泡、低空走繩、體適能及手作藍染體驗等，並從屏大招募輔導員，以特教系學生為多，另有教育、幼教、體育系等學生，此次營隊不只讓學童們度過充實的暑期生活，更引導校內學生成長。
啟智協進會理事長潭子文表示，有感於屏東的心智障礙孩子在暑假沒有活動可去，協進會從2018年開始舉辦縣內唯一的心智障礙孩童夏令營，今年邁入第5屆，人數從往年的20人擴大至30人，營隊採1對1照顧，透過輔導員耐心的陪伴，使學童們在歡樂中學習，讓家長安心。
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