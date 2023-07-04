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不畏艱困立志向學 嘉義家扶兒考上台大

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
雖然身處艱困環境，許家甄仍一心向學錄取台大中文系。圖／嘉義家扶中心提供
雖然身處艱困環境，許家甄仍一心向學錄取台大中文系。圖／嘉義家扶中心提供

嘉義家扶中心扶助生許家甄錄今年錄取台大中文系，她感謝家扶助學希望工程長期幫助，讓她有機會翻轉自己的人生。家扶中心扶幼主委黃國芳以助學紅包來恭喜考上理想大學，期待更多社會暖心人士一起來加入助學希望工程行列，攜手助學扶弱。

許家甄的父親在2009年過世後，母親一肩扛起一家三口的家計，含辛茹苦扶養她和哥哥，5年前母親發現罹患乳癌，一家人相互扶持，彼此打氣，體恤母親體狀況，許家甄準備學業之餘協助家務、關懷陪伴，是母親身邊甜蜜的小天使。去年哥哥順利考上政治大學，今年她考上台大中文系。

許家甄感謝求學路上家扶中心的陪伴與助學金支持，有家人的溫暖鼓勵，心懷感激，期許帶著大家的關愛，前進台灣最高學府，持續努力求學精進，未來做個對社會有貢獻的人，回報師長的栽培，及家扶的助學投資。

黃國芳表示，嘉義家扶繼去年2名台大電機系學生，今年也有許家甄錄取台大中文系的好消息傳來，工作人員都相當欣喜。

主任沈明彥表示，嘉義家扶成立迄今56年，為了協助像許家甄一樣認真向學的弱勢學子能夠安心向學，以投資弱勢學子的概念，持續推動助學希望工程。本次助學金將於8月底前籌措370萬元助學金，幫助該中心所服務的700名大專院校、高中職及國中小弱勢兒少，期待社會大眾共同參與，助弱勢學子一臂之力。助學希望工程專線05-2812085、05-3622085。

家扶中心工作人員祝賀許家甄錄取台大中文系。圖／嘉義家扶中心提供
家扶中心工作人員祝賀許家甄錄取台大中文系。圖／嘉義家扶中心提供
家扶中心主任沈明彥（右二）、市議員陳家平（右一）恭賀許家甄錄取台大中文系。圖／嘉義家扶中心提供
家扶中心主任沈明彥（右二）、市議員陳家平（右一）恭賀許家甄錄取台大中文系。圖／嘉義家扶中心提供
許家甄（左二）錄取台大中文系，家扶中心主任沈明彥（右三）等人一同祝賀。圖／嘉義家扶中心提供
許家甄（左二）錄取台大中文系，家扶中心主任沈明彥（右三）等人一同祝賀。圖／嘉義家扶中心提供

台大 嘉義 家扶中心

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