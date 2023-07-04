拒絕暴力發飆 國教盟籲重視家庭教育、家長應學習求助

一名小兒科醫師日前在臉書分享，因教養孩子遇到挫折，用打耳光及罰跪推倒孩子的方式執行體罰，引發社群輿論。國教行動聯盟今天表示，對此暴力虐童事件表達遺憾，並呼籲各界重視家庭親職教育，政府尤應對家庭教育投入更多資源以增進親子互動與家庭關係；家長也應學習在自己壓力大時主動求助。

國教盟認為，依新聞報導內容，陳姓兒科醫師對其兒子打耳光、腳踹之個案行為已逾越合理管教範圍，明顯觸犯家庭暴力防治法，甚至可能構成刑法傷害罪，應依法處理。另外，學齡子女家長大部分同時承擔家庭經濟、育兒、照顧長輩等壓力重擔，需要政府及社會各界提供更多支持與協助，家長也需要學習在自己壓力過大時主動求助，避免因長期壓力導致身心健康、影響家庭及親子關係。

國教盟也表示，依聯合國兒權公約第8號一般意見書，兒童的健康發育取決於父母及其他成年人依照兒童不同階段接受能力，給予必要的引導和指導，培養兒童走向對社會負責的生活。作為成年人，我們本身知道保護性的人體行動與懲罰性攻擊之間的區別，管教是家長對孩子無可推諉的責任，應協助家長建立良好親子關係與溝通管道，對孩子進行更積極正向、合理的管教。

國教盟認為，家庭教育長期受到漠視，家長對其子女之輔導與管教需要增能，監察院也曾於102、106、108年糾正教育部未依法寬列家庭教育經費，對地方政府家庭教育諮詢委員會的運作及功能亦督導不力，後來因立院附帶決議教育部才在109年將家庭教育年度預算從兩億增加到三億，顯見教育部對家庭教育不夠重視。

國教盟今年3月下旬也曾對家長進行問卷調查，其中約七成五認為政府不重視親職教育（2589人，74.6％），六成二（2162人，62.3％）與子女互動曾遭遇困難，更有近九成家長（3106人，89.5％）贊成政府應對家庭教育投入更多資源增進親子互動與家庭關係。

國教盟呼籲，管教是對子女愛的一部分，也是親權不可缺的一部分，家長適時、合理管教更是孩子發展、學習正向紀律的必要手段，呼籲政府應增加家庭教育資源挹注以支持家長合理管教權之行使。