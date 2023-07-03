高中生環島壯遊台灣 尋訪8家獨立書店動人故事

彰化縣精誠中學學生姚宇晉等4人申請教育部補助經費的「青年壯遊台灣計畫」，姚宇晉說，他從小喜歡閱讀，但看到現今大家都沈迷於手機網路，也少到實體書店去享受在書店的讀書氛圍，所以與夥伴們決定將在十天內環島尋找8家獨立書店的感動故事。

精誠中學高二學生姚宇晉因為參加和東國小希望工程學習輔導團隊，擔任副隊長，從事志工服務，也認識了志同道合的彰化高中學生劉承翔、彰化藝術高中粘睿展與葉家騫，4人一起申請「青年壯遊台灣，尋找感動地圖實踐計畫」。

由於4人都愛閱讀，就把壯遊計劃重點定位在參訪全省各地的獨立書店，而和東國小校長柯伯儒也陪同他們一起此次的壯遊計畫。

他們7月1日出發將分二梯次完成環島尋找獨立書店，參訪的8家獨立書店分別是台南市敝墟書店、屏東縣紅氣球書屋、台東晃晃二手書店、書粥書店、花蓮雨樵懶人書店、彰化鹿港書集喜室、台中市新手書店、羅布森書蟲房。

姚宇晉說，環島行程已第三天，參訪的各個獨立書店都讓他們感到驚喜，比如台南市敝墟書店在眷村，以前是將軍的住所，一進門就聞到濃濃檜木香，還有很酷的書池；紅氣球書屋的負責人德慧阿姨雖正在北部辦活動，還是熱情的接受他們的電訪，告訴他們想開獨立書店是因人與人的交流是網路世界難以取代，也能藉由在書店辦座談會等活動，增加彼此心得交流。

還有晃晃二手書店近年也成為旅客到台東的朝聖之處，也是台灣第一家提供打工換宿的書店，想換宿者可以在書店整理書籍，或是若有表演專長也可洽談用表演來換宿，而一進門就有可愛的貓咪店長，負責人羅素萍還創辦小農網路社團，策劃一家一菜活動，帶著美食來聚會並分享觀書心得。