台大社科院首任院長許介鱗辭世 享耆壽90歲

台大首任社科院院長、台大政治系榮譽教授許介鱗七月一日辭世，享耆壽九十歲，台大社科院昨全體師生沉痛哀悼。去年新竹市前市長林智堅論文爭議延燒，許介鱗曾在臉書發聲，該篇文章也成為他臉書上的最後一則公開文章。許介鱗在文中表示，他對於抄襲論文事件，深感遺憾，為捍衛社科院名譽，期盼各位教授拿出學術良知，同時秉持學術客觀公正態度勇敢處理，還說學界不容許被政治汙衊。

台大社科院說，許介鱗任職期間正是由法學院分成社會科學院與法學院時期，二學院在民國八十八年八月一日正式分立，也成為台大校史上繼管理學院獨立後的另一個重大演變，許介鱗見證源遠流長的「台大法學院」走入歷史，新的「台大社會科學院」於焉開啟。

台大社科院表示，許介鱗擔任更名後的首任社科院院長，對於日後社科院發展及規畫居功厥偉；台大政治系也表示，許介鱗風骨清峋，著作等身，尤其專精日本殖民政治、台灣史、英國史與國際關係研究，而立一家之言，為海內外學術界所敬重，今溘然長逝，全系師生系友同表沉痛悼念。