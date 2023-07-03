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郭台銘批3+1、私大學雜費補助 潘文忠：以學生立場考量 落實教育平權

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
教育部長潘文忠今天到台南二中參加「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊，強調3+1政策是學生立場來考量。記者鄭惠仁／攝影
教育部長潘文忠今天到台南二中參加「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊，強調3+1政策是學生立場來考量。記者鄭惠仁／攝影

鴻海創辦人郭台銘昨晚在臉書批教育部的3+1政策本末倒置，籲請懸崖勒馬，也指補助私立大學學雜費是大撒幣買票。對此，教育部長潘文忠今天表示，此一規畫沒有去改變任何學制，完全以學生立場來考量；補助學雜費是落實教育平權，可讓學生不因經濟因素而限縮自己的選擇。

潘文忠今天到台南二中參加「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊。針對郭台銘的質疑，他表示，在兵役恢復1年後，教育部與各大學討論，若學生在自由評估選擇下，應給予更多協助和支持，因此規畫3+1彈性方案，完全是以學生的立場來評估考量，非強制性措施，希望外界不要誤解。此一規畫沒有去改變任何學制，而是希望學生在讀大學期間，可以評估去服一年兵役，讓他們可以提早進入職場。

潘文忠說，這是提供給大學生多一個選項，非強迫去做這樣的事，也不是去妨礙學生。學生團體及家長對此一規畫，也認為有此一方式，可做彈性選擇也表示支持，因此，不是外界所說，用強制來做這一件事。

潘文說，公私立大學學雜費有落差，金額5萬多元，教育部統計，讀私大學生約占65%，助學比例中，約有80%來自弱勢家庭，在教育平權基礎上，針對私立大學雄生學雜費給予補貼，早在多年前朝野立委就要求行政部門能給予學生長期性協助，這次拉近公私大學收費落差，也是依此規畫。

潘文忠表示，此一補助措施，不但讓學校更可發展特色，也讓學生不要因經濟因素而限縮自己的選擇。

潘文忠 教育部

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