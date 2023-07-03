大一、小一新生 跌破20萬人

根據日前教育部公布一一一學年至一二七學年，各教育階段學生人數預測結果，受少子化衝擊，一一二學年起大一新生將跌破廿萬人，預估明年大學生總數將跌破九十萬人。小一新生人數今年將跌破廿萬人，預計一一八學年國小學生數將跌破百萬人；國一新生人數也持續下探，預計一二七學年，國中學生數將減至四十四點七萬人。

受龍年及政策效應助力，一○七至一一一學年，國小一年級學生數至廿萬人上下，預計未來十六學年，小一學生平均年減百分之二點四；國中生也呈遞減趨勢，受一一四學年的龍年婚育效應，國一學生數至一一七學年仍可維持約廿萬人水準，其後隨人口預測數逐年遞減。

高中受一一六學年龍年效應影響，新生仍可維持廿萬人以上，但預估一二七學年僅十四點八萬人。