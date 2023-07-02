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國小教甄名額大爆發 代理師恐找無人、師培生恐現斷層

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
隨疫情趨緩、代理教師員額嚴格控管，今年國小專任教師缺額大爆發，光六都國小一般教師就招逾1500名，是近五年間招聘平均值的一倍以上，多縣市錄取率更罕見破一成。圖／新北市政府教育局提供
隨疫情趨緩、代理教師員額嚴格控管，今年國小專任教師缺額大爆發，光六都國小一般教師就招逾1500名，是近五年間招聘平均值的一倍以上，多縣市錄取率更罕見破一成。圖／新北市政府教育局提供

隨疫情趨緩、代理教師員額嚴格控管，今年國小專任教師缺額大爆發，光六都國小一般教師就招逾1500名，是近五年間招聘平均值的一倍以上，多縣市錄取率更罕見破一成，對長年苦尋上岸機會的教師是喜事，但教學現場仍有育嬰留停、侍親假、病假、借調等代理教師需求，就有校長怕代理教師荒加劇，也有縣市提早備戰搶人，就怕八月底開學開天窗。

各縣市教甄正如火如荼進入複試階段，今年不少縣市將疫情年缺額一口氣補回來，國教署今年起也嚴格要求各縣市應讓代理教師調控員額降至八％法定上限，否則將影響補助款。前五年國小教甄錄取人數落在1500人至1700人間，但今年桃園國小教甄開缺806人，其中一般教師就占500名是六都最多，全國教甄缺額有望再突破5000人，新血入校園有助教學現場「新陳代謝」，卻藏另類隱憂。

彰化縣某偏遠學校國小校長預測，持教師證的代理教師陸續上岸，儲備師資大水庫水位降低，現階段也僅是將缺額補滿，但教學現場仍有正式教師有請假、借調需求，不少偏遠學校早在六月中旬，就已逐一徵詢人選，提早留才與攬才，就怕開學了還找不到老師；也有縣市或學校早預見此況，例如台南市以往是教甄結束才辦理代理教師甄聘，今年提早作業，未開缺的教甄學校可先辦代理師甄選。

招聘代理教師往往有三招，一招找持教師證者、二招找教育學程資格者、三招後找大學畢業者，曾有偏鄉學校10、20招仍找無人。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，儘管今年已給予代理教師完整聘期、待遇，但僅一招教師學術研究費不會被打折、二三招教師都會被打八折，每月少近五千元。她建議，目前國高中教甄缺額少，若怕找不到代理教師，教育部應考慮提升二招教師待遇，讓修過中等教育學程的教師能以完整薪資，來小學教育階段支援。

黃湘仙也提到，代理教師考上正式教師對教育現場是好事，但流動性大，對學校穩定運作會有影響，大開缺就怕未來出現斷層，應該要穩定開缺。另一方面，三招教師多半很有教學熱忱，偏鄉也有需求，這群教師卻經常苦無進修資源，教育單位應思考如何留住人才。

國小教甄缺額大爆發，教學現場憂喜參半。台師大教育系教授王麗雲表示，懸缺多年的國小教師缺終於能逐漸補齊，但錄取人數呈倍數成長，少部分尚未成熟或較不符合期望的師資生，也可能在這次上岸，「量變恐帶來質變」，各縣市甄試應嚴格把關。另外，往後幾年缺額恐怕會少，新畢業的優秀師資生，恐重蹈前人到處代課、四處報考的覆轍，過低的錄取率，也會讓有心擔任教師的優秀人才卻步。

台中教育大學教育系教授陳延興也提醒，早期省教育廳會統籌各縣市教育問題，廢省後中小學成為各縣市教育事務，卻無人統籌，又遇師資培育多元化、課稅方案、少子女化、年金改革、退休延後等問題，導致全國師培總量無法有效控管。他認為，各縣市教育問題如同一條河流，不可能只由單一縣市管理，需要跨縣市合作。

陳延興建議，中央應全面盤點各縣市師資培育情況，統籌協調諸如師資控管、學校裁併等議題，而非讓各縣市單打獨鬥、各自為政，否則這兩年師資大量開缺，會影響到代理教師的供需失調，影響學校教學品質，也會導致未來出現師資斷層。

王麗雲也說，偏遠學校能否趁勢補血也有待觀察，若偏校編制開不出專任缺，也只能找代理師，但當儲備教師大量上岸，偏校更找不到人，相關單位有必要對偏遠學校師資招募密切關注並提出協助。而師資供需的優質平衡，仍是師資招募的重要法則，縣市政府應與中央政府通力合作，透過宏觀調控確保師資質量，保障教育品質。

中小學校長協會理事長張信務也提醒，少子化是不可逆現象，教育行政主管機關應及早因應，也可趁這機會提升教學品質，降低班級人數是可行方案，教育界也相當樂見。

教育部表示，自104年起已建置國中小代理代課教師人才庫平台提供媒合管道。至於讓二招教師學術研究費不打折，教育部表示，依據中小學代理教師待遇支給基準第一點，未具代理類（科）別合格教師證書者，學術研究加給按相當等級專任教師八成數額支給。

代理教師 小學 教育部

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