少子化衝擊！小一生不到20萬人 明年大學人數跌破90萬人

教育部日前公布111學年至127學年個教育階段學生人數預測結果，根據提要分析，受少子化衝擊，112學年起大一新生將跌破20萬人，預估113學年大學學生數將跌破90萬人。另外，小一新生人數將在112學度跌破20萬人，預計118學年國小學生數將跌破百萬；國一新生人數也持續下探，預計127學年國中學生數將減至44.7萬人，高中生人數也持續銳減。

教育部今年6月12日公布111學年至127學年學生數預測結果。國小部分，受龍年及政策效應雖推升，107至111學年國小一年級學生數至20萬人上下，預計未來16學年，小一學生平均年減2.4%，今年8月1日起，也就是112學年降至19.3萬人，127學年僅14萬人，預計118學年國小學生數將跌破百萬，127學年將降至85.3萬人，較101學年減少52.1萬人。

國中也類似國小學生預測結果，呈遞減趨勢。據教育部推算，114學年龍年效應後，國一學生數至117學年仍可維持約20萬人水準，惟其後隨人口預測數逐年遞減，125學年雖再因龍年效應回升至15.4萬人，127學年減至14.6萬人，較101學年減14萬人。預計未來16學年，國一學生平均年減1.1%，預計127學年國中學生數將減至44.7萬人。

高中部分，據教育部預估，預計114至116學年，將再因虎年及龍年效應而呈現消長，但因過程中適逢對應的出生期間，人口減幅加劇，故人數不及前一生肖周期，預估116學年龍年效應後，高一新生迄121學年仍可維持20萬人以上水準，但將逐年遞減，預估127學年僅14.8萬人，預計127學年，高中教育階段學生總數將減至43.8萬人，

至於大專校院階段，101學年大一新生約27.8萬人，之後開始逐年下降，105學年起，少子女化現象影響越趨顯著，大一新生降至24.1萬人，預計112學年起，大一新生將減至19.1萬人，比101學年減少約3成。其中，107至111學年受少子女化效應影響，大學學生數5年大減11.2萬人，預測113學年起將跌破90萬人，到了118學年因虎年效應，將減至76.6萬人低點，直到122學年龍年婚育潮才會再回升。