台南國中小教甄首考數學 考生傻眼：有需要考到高三數學？

台南市教育局今天舉辦國中小教甄初試，國小名額389人，為近年來名額第2多，共有3744人應考，其中一般教師競爭最激烈。為了提升學生的學習力，今年首次考數學，考生表示，數學很有鑑別度，較北部縣市教甄的數學題難，但也質疑有需要出到高三程度的數學嗎？

台南市國小教甄名額389人、國中11人，今天在崇明、復興、民德國中舉辦初試，國小教甄共有4025人報名，其中一般教師名額194人，報名人數2482人；英語教師名額121人，共164人報名，另還有甄選體育、美術、藝術才能班及身心障礙班老師，教育局統計，今天國小教甄實際應考人數3744人、國中106人。

許多考生都是現任代理教師，張姓老師已錄取桃園的國小教師，但因是台南人，且家在台南，已報考台南教甄，他說，若考上台南的老師，會選擇在台南。張姓老師擔任代理教師10多年，去年以些微分數落榜，今年把握名額多的機會，繼續挑戰，希望能圓夢。

台南市今年國小教甄首次考數學，希望能錄取到有一定數學能力的老師，以提升學生的學習力，多名代理老師反映，雖然題目沒有中部聯招的數學考古題難，不過，和北部縣市教甄的數學相比，台南的題目較難，已考到高二、高三的數學。有代理教師認為，國小學生的數學，最多與國一、國二數學有關，出到高三的數學，可能有些過頭。

但有老師說，若題目太簡單，大家都會寫，就沒有鑑別度；以往教甄，中部聯招的數學題最難，台南的數學考題並沒有比台中過去考題難，還可接受，也較有鑑別度。