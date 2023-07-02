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提升單側聽損生學習品質 教部專案補助1500萬元輔具

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部國教署自109學年度起，依各縣市政府盤點單側聽損入學新生所需，專案補助調頻輔具，協助單側聽損學生輔助學習，至今共計補助約1500萬元。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
教育部國教署自109學年度起，依各縣市政府盤點單側聽損入學新生所需，專案補助調頻輔具，協助單側聽損學生輔助學習，至今共計補助約1500萬元。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

教育部國教署自109學年度起，依各縣市政府盤點單側聽損入學新生所需，專案補助調頻輔具，協助單側聽損學生輔助學習，至今共計補助約1500萬元。另針對112學年度高中以下學校及幼兒園新生，國教署已函請直轄市及縣市政府教育局處，先行盤點即將入學的單側聽損新生所需調頻輔具數量，協助有需求學生入校學習。

國教署表示，為保障單側聽損學生就學權益，國教署提供高中以下學校單側聽損學生補助，補助調頻輔具；若單側聽損學生因聽取受限、影響學校學習時，學校應協助單側聽損學生，向縣市政府提出調頻輔具借用申請，落實教育機會均等。

另為有效協助學生運用輔具，國教署也結合民間資源，分別於110年補助「單側聽損協會」辦理「最重要的小事-單聽快充站」，111年補助「社團法人台灣翔愛公益慈善協會」辦理「單側聽損知能巡迴研習及工作坊」，透過知能研習及宣導，讓教師瞭解單側聽損學童相關困擾與需求，達到提升學習的效果，未來將持續挹注經費協助各縣市政府，讓每一分教育資源都能幫助到學生的學習與成長。

國教署 教育局 幼兒園

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