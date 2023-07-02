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疫情海上運輸考驗學生 科技教育創意競賽南市奪金
國教署舉辦全國科技教育創意實作競賽，模擬疫情期間海上運輸，利用現場自製的運輸車，完成「取得安全航線」、「分類堆疊貨櫃」等任務，台南市中山國中從78支隊伍中脫穎而出，勇奪生活科技組金牌獎，展現科技力。
教育局長鄭新輝表示，這次的比賽任務是模擬運輸，選手要在時間內完成吊掛運輸機及發射器的設計與製作，在運輸貨櫃的過程也要思考如何才不會傾倒，種種情境關卡考驗學生問題解決、創造思考等高層次能力，也充分展現本市科技教育目標「智慧科技力」。
中山國中校長林國斌說，該校重視學科與藝能科的均衡發展，近幾年也屢獲仿生機器人全國冠軍、手擲機競賽全國冠軍。為了參加這次的創意實作競賽，指導老師以及參賽學生犧牲許多假日與午休集訓，學校也全力配合提供設備與器材支援，首次參賽就獲得全國金牌。
指導老師黃莉珺指出，參加競賽的主要目的是開拓學生視野，提供孩子展現自我勇於挑戰的舞台。因首次參賽，對於競賽規則非常陌生，一開始不曉得如何開始，感謝教育局協調新興自造中心，用心協助規畫一系列的課程，輔導參賽選手熟悉規則，才能讓南市代表隊脫穎而出。
學生蔡正謙、謝建臣及戈樹城欣喜拿金牌，表示未來也想朝科技領域持續邁進。老師說，蔡正謙對於汽車機構結構很有興趣，製作吊掛運輸機的過程，能將平日自學知識融入設計；謝建臣是解決問題的高手，負責電機整合的製作及除錯，只要遇到問題或突發狀況都能臨危不亂一一解決；戈樹城是行動力十足的副手，同時協助吊掛機運輸機及發射器製作，個性溫順的他在任何時刻都能協助另兩位隊友狀況。
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