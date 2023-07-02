中信課輔共融營 200人闖關

畢業季來臨，中國信託慈善基金會昨為衛福部北區兒童之家孩童舉辦「愛在起跑點─一一一學年度課輔共融營」活動，近兩百人參加運動闖關，歡笑聲不斷，中國信託愛心志工還為十三名即將畢業的小六學生，手工製作畢業紀念冊，記錄六年來的相處點滴。

一年一度的課輔共融營活動，因疫情影響，在暌違三年之後，今年在南港中信金融園區廣場恢復實體舉行，一連串的運動闖關遊戲，考驗志工與孩童們的默契與團隊合作能力。

中信慈善基金會副董事長陳國世、執行長高人傑、董事馮寄台與黃志宜、中國信託金融控股公司董事陳春克、獨立董事楊聲勇、許文彥與季崇慧、中信兄弟棒球隊球星江忠城、曾頌恩，及新北中信特攻職業籃球隊球星魏嘉豪與陳鈺安等人都來陪孩子闖關。

北區兒童之家院長黃貞容致詞時感謝中信愛心志工十八年來的長期陪伴。陳國世則勉勵北區兒童之家的孩子勤奮學習，也恭喜畢業生邁向新的未來。

中信慈善基金會自二○○五年起召募中國信託同仁加入志工的行列，陸續成立「課輔志工」、「理財志工」、「美語志工」及「品格繪本志工」等四大團隊，全年赴北區兒童之家、偏鄉學校、社福機構等單位服務。累計至今，志工共有一七○九人，服務二八一四場、逾十一萬人次，累積服務時數超過十七點一萬小時。