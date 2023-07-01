全國6756家幼兒園將評鑑 首增園方通報責任 違者最重罰15萬

教育部國教署於101年起即訂定幼兒園評鑑辦法，規範直轄市、縣市主管機關定期辦理幼兒園基礎評鑑，並以五年為一個周期規畫辦理，第三周期評鑑將於今年8月1日起開跑，將針對全國6756家幼兒園所展開評鑑，且配合幼照法修法，評鑑首度增列幼兒園對不當對待須擔負通報責任，未依規定通報將處3萬到15萬罰鍰。

國教署表示，若幼兒園未依規定通報，將處以3萬到15萬元罰鍰；評鑑指標部分，也增列園長與代理教保服務人員，都應於公開可見處張貼資格證書，確保聘雇教保服務人員預備合法資格；安全管理部分，則增列檢核設有固定式遊戲設施的幼兒園，每月應定期安全檢查，每3年須委託專業檢驗機構檢驗。

國教署也說，於緊急事件處理機制上，也配合幼兒教育及照顧法及教保服務人員條例修正條文於今年3月生效，增列幼兒園若有知悉違法對待幼兒事件，如受家庭暴力、性侵害、體罰、霸凌、不當管教或其他對幼兒身心暴力不當對待行為等，皆應進行責任通報作業及落實處理流程。

為使地方政府辦理基礎評鑑有所依循，教育部已於去年12月29日公告「112學年至116學年幼兒園基礎評鑑指標」，其中針對「設立與營運」、「總務與財務管理」、「教保活動課程」、「人事管理」、「餐飲與衛生管理」及「安全管理」等6大類別進行檢核。國教署近日也已針對幼兒園所，辦理兩場評鑑指標說明會。

國教署表示，第一周期基礎評鑑已於102至106學年辦理完畢，第二周期正在進行中，預計今年8月、112學年起進入第三周期評鑑，持續輔導幼兒園營運符合相關法令規定，讓直轄市及縣市教育局處並得透過基礎評鑑輔導，提供幼兒園改進建議。