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防違法對待幼兒 教育部：基礎評鑑增「園方應責任通報」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部國教署8月1日將展開第3期幼兒園基礎評鑑。幼兒示意圖，照片中人物與新聞無關。本報資料照片
教育部國教署8月1日將展開第3期幼兒園基礎評鑑。幼兒示意圖，照片中人物與新聞無關。本報資料照片

近來屢傳幼兒遭體罰等不當對待情形，教育部國教署說，8月1日將展開第3期幼兒園基礎評鑑，配合幼兒教育及照顧法及教保服務人員條例修正條文3月1日生效，增列項目包括幼兒園若有知悉違法對待幼兒事件，例如家暴、性侵害、體罰、霸凌、不當管教等，應進行責任通報作業及落實處理流程。

國教署說，為引導幼兒園持續符合幼兒園營運相關法令規定，保障教職員工權益，訂定幼兒園評鑑辦法，規範直轄市、縣市主管機關定期辦理幼兒園基礎評鑑。幼兒園基礎評鑑由地方政府以5年為一周期辦理，目的為確保幼兒園符合法令面的基本品質，並引導幼兒園建立園務運作基本制度。第3周期評鑑預計今年8月1日開始。

教育部去年12月29日公告112學年至116學年幼兒園基礎評鑑指標，針對設立與營運、總務與財務管理、教保活動課程、人事管理、餐飲與衛生管理及安全管理6大類別進行檢核。

國教署說，本次指標衡酌前一周期執行現況，朝明確檢核範圍及降低執行爭議的方向修正。其中在設立與營運指標項目部分，增列園長與代理教保服務人員皆應公開資格證書資訊，以確保幼兒園所聘教保服務人員資格具合法性。

此外，也就安全管理指標，增列檢核設有固定式遊戲設施的幼兒園，每月應定期進行安全檢查工作，及每3年需委託專業檢驗機構進行檢驗工作，以保障幼兒使用遊具的安全。

另於緊急事件處理機制部分，配合幼照法修正條文3月1日生效，增列幼兒園若有知悉違法對待幼兒事件，例如受家庭暴力、性侵害、體罰、霸凌、不當管教或其他對幼兒之身心暴力或不當對待之行為等，皆應進行責任通報作業及落實處理流程，以防制幼兒遭受不當對待等行為傷害，守護幼兒人身安全。

國教署表示，第1周期（102-106學年）基礎評鑑，全國6756間幼兒園皆已完成受評，第2周期（107-111學年）基礎評鑑目前辦理中，預計自112學年度起即進入第3周期評鑑，持續輔導幼兒園營運符合相關法令規定，讓直轄市及縣市教育局處透過基礎評鑑輔導，提供幼兒園改進建議。國教署也將持續督導地方政府完善幼兒園相關業務檢查。

幼兒園 國教署 教育部

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