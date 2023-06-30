112年公費留考錄取141名 最多4年學費補助374萬

教育部辦理112年公費留學考試今日（6/30）公布簡章，公費留考報名時間為今年7月18日上午8時至8月1日下午5時止，考國文作文與專門科目三科，今年共19學群92個學門，預計錄取141名，依照留學國家城市別給予不同標準生活費；若受獎年限4年者，學費補助總額上限則為12萬美元。

教育部公費留學考試筆試預計於今年10月7日辦理，面試日期則訂於12月2日及3日兩天。預計錄取141名，包括一般公費生111名、勵學優秀公費生5名、原住民公費生10名、身心障礙公費生5名、赴新南向印度、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南國家公費留學10名。將於12月29日公告錄取結果。

教育部指出，錄取公費留學考試者，攻讀人文類學群獎助年限最長4年、理工類最長3年，依留學國城市別提供不同標準生活費，如赴紐約市每年生活費為2萬5000美元，約台幣77萬；學費補助方面，受獎年限4年者總額上限為12萬美元，約台幣374萬；受獎年限3年總額上限為9萬美元，約台幣280萬。

教育部表示，公費留學獎助限定攻讀博士學位，但藝術學群及建築、規劃與設計學群部分學門研究領域仍得攻讀碩士學位。另勵學優秀公費留學、原住民公費留學及身心障礙公費留學三類特殊身分受獎生，可選擇攻讀碩士或博士學位。

配合行政院「關鍵人才培育及延攬計畫」，公費留考持續於6大核心戰略產業設置錄取名額，學門包括人工智慧、網路通訊、新興半導體、資通訊安全、公共衛生（含疫情管控）、老人醫學、飛行器定位與導控、造船工程、能源工程、農作物安全管理等

教育部也提醒，考試需考生親自出席筆試及面試，不提供視訊面試，請有意報考者預先規劃行程。