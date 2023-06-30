推廣閱讀 台灣首廟天壇攜手聯合報系贈書家齊高中
台南台灣首廟天壇與聯合報系攜手舉辦「悅讀新世界」活動，家齊高中111學年度休業式典禮上致贈20本閱讀寫作圖書、聯合報數位版；台灣首廟天壇董事長徐國潤說，希望學生透過優良讀物，培養閱讀、自學的能力，成為終身學習者。校方也說，閱讀是新課綱最核心的素養。
台灣首廟天壇與聯合報系此次捐贈書籍包括「多采世屆fun手寫」、「靈光一閃 創意如湧泉」、「江郎不才盡」、「寫作這一事 真正有意思」等合計20本，更提供聯合報數位版的1年期定址案1組，可供15人同步使用。
家齊高中表示，新課綱以「核心素養」為主軸，而閱讀是最核心的素養，也是最佳的自學工具；校長陳韻如也回贈感謝狀給台灣首廟天壇，致謝廟方董事長徐國潤的公益善行，不僅扶助經濟弱勢學子，更致力推廣閱讀寫作與終身學習。
台灣首廟天壇表示，期能透過閱讀與寫作，提升學生的思辨力與表達力，並產生「學習遷移」之效益，將知識應用在解決日常生活問題，以及面對未來工作的各項挑戰。台灣首廟天壇投入社會公益慈善救助不遺餘力，1995年起每年捐贈額達300多萬，捐贈學校達百校，受惠學生近千名。
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