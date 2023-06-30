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桃愛心營養午餐暑假不中斷 每餐提高至60元逾3千生受惠

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
合作愛心便當店老闆娘陳美芬表示，今年邁入第6年，想要回饋地方，縱使不賺錢也想讓小孩吃得飽。記者翁唯真／攝影
合作愛心便當店老闆娘陳美芬表示，今年邁入第6年，想要回饋地方，縱使不賺錢也想讓小孩吃得飽。記者翁唯真／攝影

桃園自2012年開始，考量低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童，桃園市教育局提供每年寒、暑假補助50元的營養午餐費，讓孩童放假不會沒飯吃，不過因應物價上漲，今年補助費用加碼至60元，自7月1日起至8月29日止共60天，今年暑假共有202間公立高國中小共3533位學生受惠，補助經費計1271萬8800元。。

桃園市副市長王明鉅說，桃園市長張善政上任後公私立國中小營養午餐皆免費，不過暑假卻未提供，因此自2012年起開始提供公立高國中小學生暑假愛心午餐，近年來物價不斷攀升，為確保愛心午餐品質和供應，使經濟弱勢學童得到充分的溫飽，今年7月開始每餐費用提高到60元，讓學童可以吃得更營養。

王明鉅今至安心池上便當大溪崎頂店與3位受惠兒童一同用餐，便當老闆娘陳美芬指出，與當地仁和國小合作至今6年，過去每餐50元剛開始相對艱辛，不過校方積極爭取起跑點弱勢學童，他們在地開業近20年，也想著回饋地方。

陳美芬說，孩童1餐可享用4配菜1主菜的便當，與店內販售的無任何不同，近年瓦斯、人事、電費及食材萬物皆上漲，相對去年總成本漲了近2至3成，每餐多增加10元有助他們減少虧損，不過本就出於愛心，就算學童點超額的餐點，也會自行吸收，最重要讓他們吃得飽。

教育局說，依學校地區特性讓學童持餐券或以簽名方式至學校合作的商家領取餐點，其中與鄰近小吃店、快炒店、便當店等愛心商家合作計27校，與OK、7-11、全家、萊爾富等便利商店配合有129校，部分偏遠學校共計46校則以物資如米、麵條、罐頭等方式讓學童能帶回去烹煮。

桃園自2012年開始4類經濟弱勢生營養午餐，今年暑假共3533位學生受惠。記者翁唯真／攝影
桃園自2012年開始4類經濟弱勢生營養午餐，今年暑假共3533位學生受惠。記者翁唯真／攝影
桃園市副市長王明鉅（後左2）今至安心池上便當大溪崎頂店與3位受惠兒童一同用愛心營養午餐。記者翁唯真／攝影
桃園市副市長王明鉅（後左2）今至安心池上便當大溪崎頂店與3位受惠兒童一同用愛心營養午餐。記者翁唯真／攝影

愛心 便當 桃園

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