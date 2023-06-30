桃愛心營養午餐暑假不中斷 每餐提高至60元逾3千生受惠

桃園自2012年開始，考量低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童，桃園市教育局提供每年寒、暑假補助50元的營養午餐費，讓孩童放假不會沒飯吃，不過因應物價上漲，今年補助費用加碼至60元，自7月1日起至8月29日止共60天，今年暑假共有202間公立高國中小共3533位學生受惠，補助經費計1271萬8800元。。

桃園市副市長王明鉅說，桃園市長張善政上任後公私立國中小營養午餐皆免費，不過暑假卻未提供，因此自2012年起開始提供公立高國中小學生暑假愛心午餐，近年來物價不斷攀升，為確保愛心午餐品質和供應，使經濟弱勢學童得到充分的溫飽，今年7月開始每餐費用提高到60元，讓學童可以吃得更營養。

王明鉅今至安心池上便當大溪崎頂店與3位受惠兒童一同用餐，便當老闆娘陳美芬指出，與當地仁和國小合作至今6年，過去每餐50元剛開始相對艱辛，不過校方積極爭取起跑點弱勢學童，他們在地開業近20年，也想著回饋地方。

陳美芬說，孩童1餐可享用4配菜1主菜的便當，與店內販售的無任何不同，近年瓦斯、人事、電費及食材萬物皆上漲，相對去年總成本漲了近2至3成，每餐多增加10元有助他們減少虧損，不過本就出於愛心，就算學童點超額的餐點，也會自行吸收，最重要讓他們吃得飽。