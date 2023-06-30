突破身疾創造無限 新北10學子展現「真勇者」

新北市大崁國小6年級的連敏哲，敏哲出生被診斷出罹患罕病，儘管身體諸多限制，但他依舊堅持奮鬥，在學業、書畫、音樂等領域屢創佳績，精神令人佩服。新北市教育局今舉辦《擁夢飛翔18》新書發表，收錄10學生勇者故事，盼透過分享與發表，發揮社會正面影響力。

連敏哲目前就讀大崁國小6年級，去年榮獲總統教育獎殊榮，敏哲出生被診斷出罹患罕病，儘管身體諸多限制，但他依舊堅持奮鬥，在學業、書畫、音樂等領域屢創佳績，精神令人佩服。杜明蓁為三重高中美術班9年級學生，出生後經歷左腦腫瘤、聽力受損等病痛，在母親積極求醫和家人、師長的陪伴下，現已成為各大繪圖比賽的常勝軍，並出版個人繪本，也獲得總統教育獎的肯定。

東湖國小6年級陳宇謙戰勝自閉症的各種適應困難，不但語文閱讀能力卓越，更精進演奏中提琴，今年獲得希朵夫盃國際音樂大賽第一名。龍埔國小6年級的林義宸，2歲時診斷出自閉症與語言發展遲緩，透過家人的陪伴及對任何事皆全力以赴的態度，自107年起多次獲得全國身心障礙文藝獎前三名。

集美國小黃子軒自8歲起被診斷有焦慮疾患，現在不僅是弦樂團裡重要的中提琴手，更期許未來成為音樂家，夢想以旋律守護弱勢孩童。莊敬高職1年級田佳玟，9歲時從越南到台灣，跨越語言的隔閡以及家庭環境限制，代表學校熱舞社比賽獲得佳績。

正德國中7年級黃意鈞，曾經缺乏自信、沉默寡言，在外婆照料及師長關懷中屢屢勇奪分區田徑賽佳績，更難能可貴的是總能體貼外婆協助家事並熱心公務。瑞芳高工1年級簡文隆，母親擔任清潔工撫養4個孩子，為了不讓媽媽擔心努力練習拳擊，去年獲得總統盃拳擊冠軍，突破經濟困窘的侷限。

發表會上代表致詞的胡璥安，目前已是中央大學電機系的高材生。25週就出生的璥安，經歷過多項的搶救終於活下來，接著面對聽力、視力及腿部神經傳導的問題，積極的開刀、治療、及復健，整個過程充滿了艱辛血淚。國立體育大學林冠宇，被醫生診斷為腦性麻痺患者，但他從不曾被失敗與挫折打倒，無論復健、訓練過程有多辛苦，他都咬牙撐過，成為賽場上的常勝軍，期待將來為國爭光。