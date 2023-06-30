退場條例限制多、學校手腳難伸 專家：列入專輔形同判死

全國大學自主聯盟協會與當代法律雜誌今天舉行「私校退場機制學術座談會」。學者認為，現行「私校退場條例」規範嚴苛，被列為專案輔導學校幾乎無法自主生財、招生等均被卡死，幾乎預知了學校的死亡，因此是否列入專案輔導，已是學校能否續命的關鍵。

私校退場條例去年5月上路，規範學校辦學不力後停招乃至停辦相關事宜，並確保解散清算後校產歸公。又其中第14條規範，當專案輔導學校停招時需重組學校董事會，新任董事則由專任教職員或專家學者擔任。

輔仁大學法律學院長吳志光表示，依據私校退場條例，若學校為受教育部列管的專案輔導學校，基本上已形同被教育部「接管」。專輔學校辦理100萬以上工程款需報備，辦理推廣教育、境外專班等均不行，並且可停發專輔學校全額獎補助，形同對學校的殺手鐧。

吳志光說，退場條例上路後接管、監督模式大改，對私校而言，過去私校法規範的監督模式已成過去式，專輔學校要救亡圖存必須積極籌款，但退場條例規範下幾乎無法自主生財，而新加入的公益董事實則對永續經營力有未逮。

吳志光表示，依現行退場條例，主管機關接管學校後也同時預知了學校的死亡，不只無法救亡圖存，亦無法對教育部加派的董事、監察人等課責，等於是學校無法改善上述人等均免責，可見條例精神不是要讓學校起死回生，退場條例第14條更形同加速退場、不用負責。

文化大學法律系教授周佳宥則表示，退場條例說到底只有退場沒有轉型，專輔學校幾乎不可能透過財務改革等解除專輔，因此是否列為專輔，已是學校能否續命的關鍵，而新任董事會形同橡皮圖章，只是為解散清算做準備。

針對合憲性問題，周佳宥說，若學校退場變成憲法訴訟案件，學校可能切入點為學術自主或私人興學自由受侵害，但在論證上評估均有難度，且針對不同形式的學校也可能有不同答案。目前合憲性可討論之處，應在於中學能否比照大學，同樣適用退場。

退場條例規範嚴苛，高雄大學法學院教授廖義銘說，退場條例對財團充滿不信任，「但這是錯誤的」。若無資金挹注，才是真正損害教職員工權益。他呼籲至少第14條應調整，讓學校停招後新任董事會組成從教育部核准改為事後報備，且至少讓學校原經營團隊、董事獲得三分之一席次，公益董事則應改為專業董事，成為媒界團隊，協助、輔導財團和原董事席次。