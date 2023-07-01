大學生想出國只能靠旅遊？透過「這些」管道你也能體驗異國文化

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「大學生出國管道」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的大學生五大出國管道。 許多人心目中都有著對國外生活的嚮往和憧憬，而大學時期正是適合向外探索、接觸新事物的階段，除了透過旅遊體驗不同國家的風俗文化外，不少大學生也紛紛把握這段黃金期前往海外求學、拓展國際視野。「海外留學」 開拓視野、跨出舒適圈 「交換學生」體驗異地文化 ▲ 網友熱議大學生出國五大管道 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察三個月內網路上針對「大學生出國管道」的相關討論，發現不少人選擇在大學期間前往海外留學，認為這是一個能讓自己跳脫舒適圈、拓展國際視野的大好機會，就有網友發文表示自己對於是否該出國唸大學感到糾結，引來他人回覆「如果有能力那就該趁年輕多出去闖闖」、「家裡經濟能支持的話，想不到理由不去」，也有海外留學歸國的網友分享「出國一趟回來真的會覺得自己變了一個人，視野和價值觀完全不一樣」，且取得國外的學位文憑也能讓自己在往後的求職過程中具備更大的競爭力，鼓勵網友踏出那一步、找尋更多可能性；不過也有人了解其掙扎之處，點出「離開熟悉的環境、家人朋友，真的不是容易的決定」。以「交換學生」的身分出國也是許多人大學期間的目標之一，即利用一學期的時間前往國外大學或姊妹校，體驗當地學生生活的同時也能四處遊玩，就有人提到「跟留學比起來交換學生的課業壓力小很多」，推薦只想領略異國文化而沒有計劃長時間待在國外進修的人申請交換；也有實際交換過的網友分享，交換期間會遇到來自各國的交換生，認為這樣的交流機會十分珍貴，直言「去交換真的是大學生活最美好的回憶」。另一方面，「遊學」也是大學生們可以考慮的出國管道，遊學生們通常會利用最短為期兩周、長則約一年的時間到海外語言學校學習，即有網友分享自己為了增進外文能力，決定出國遊學，引來他人認同「語言學得好不好，環境真的有差」，認為在耳濡目染之下語言真的會進步很快；此外，我國部份公家機關也提供不少大專院校學生出國的機會，例如教育部舉辦的海外培訓計畫、外交部舉辦的國際青年大使交流計劃等等，有意出國的學生們可進一步瞭解。你也嚮往國外的生活嗎？若你想在大學期間到不同國家走走看看，不妨參考網友們提供的這些管道，替自己爭取跨出舒適圈的機會、讓大學生活不留遺憾！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「大學生出國管道排行」相關討論則數。觀測期間：2023/03/11~2023/06/11，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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