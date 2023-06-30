快訊

氣象局估今年有3至5個侵台颱 聖嬰恐致中強颱機率高

回顧十年重大性平事件 她指台灣社會早已潛藏這些問題

金融股賺10％他想出清了！網勸加碼 苦主曝慘況：賣了買不回來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆A級雙語領航學校再加3 課程1/3雙語學生上課很有趣

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
尚仁國小外師授課。圖／教育處提供
尚仁國小外師授課。圖／教育處提供

基隆市除現有10所A級雙語領航學校外，112學年度將加入3所銘傳國中、成功國中及尚仁國小，市府期待提供學子更優質的雙語教育，同步提升師生的國際視野及文化包容。學生表示，每周很期待雙語教學，上起課來學得更多，也很有趣。

市府推動雙語學校教學計畫，將全市雙語學校類型，依各年級採雙語教學節數占每周總授課的百分比，雙語領航學校分成三類別，A類至少占1/3節、B類1/6節、C類1/9節，至112學年度已達成校校實施部分領域雙語教學。

教育處說，新加入A級的3校都在校內推動雙語及國際教育。

銘傳國中成立雙語教學工作小組，組成教師社群共備及讀書會，營造雙語教育的環境，並且於校內致力推動國際教育，與美國三校友好學校持續交流互動，逐步推動校內雙語及國際教育的發展。

成功國中致力營造校內英語教學環境，於民國82年即締結日本姊妹校，以住宿家庭方式實施文化交流，另亦獲教育部核定辦理部分領域雙語教學、學校國際化、擴大引進外籍英語教師等計畫，積極推動雙語及國際教育。

尚仁國小於校內營造雙語友善環境，將行政及科任教師配置到各班，形成特有的雙導師制，此外目前持續與印度及美國等友好學校交流，有助提升師生的國際視野及文化包容，全面擴散雙語學校資源。

教育處長劉美蘭說，為提升學生的英語能力和國際視野，基隆市推動雙語學校分級甄選計畫，開放各校自由申請，學校可視校內的準備度，包含師資、課程及行政，申請不同類別的雙語學校，未來將持續協助各校推動部分領域雙語教學，讓學生有更多接觸英語的機會，在課堂中自然而然習得活用英語。

銘傳國中外師授課。圖／教育處提供
銘傳國中外師授課。圖／教育處提供
成功國中外師授課。圖／教育處提供
成功國中外師授課。圖／教育處提供

基隆 美國 雙語教育

延伸閱讀

參訪調查局玩反毒情境桌遊 基市防學生受毒品危害

全國舞藝展演6700人基隆拚舞技 飯店住滿運動帶動觀光

苗62線好危險？ 縣議員劉美蘭請命一條安全回家的路

剛麵包長蟲又11學生送醫 營養午餐頻出包謝國樑要嚴辦

相關新聞

教育平權「1加3」案明年二月實施 在野轟：大型政策買票

行政院會昨通過教育部「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，教育平權「一加三」方案明年二月實施，在野黨齊批「大撒幣...

教育平權1加3／私大減免3.5萬、高中職免學費 一表看公私立大學學雜費差距

行政院會昨天通過教育平權「一加三」方案，減免私立大專院校生學雜費每人每年三萬五千元，並搭配大專經濟弱勢學生加碼減免學雜費...

教部核定陳明通退休 月領至少6萬

台大上月召開校級教評會，針對國安局前局長陳明通學術倫理爭議進行審議，認定指導不周，但情節依法不涉及「解聘」重大懲處。台大...

校務會議成親師生衝突戰場 增加家長比例 為何大小校都為難？

立法院日前三讀通過「國民教育法」修正案，未來國中小校務會議應邀學生代表列席，引發爭論。中小學校務會議是校園最高層級會議，決議校內重要決策，組成對象包括校長、全體專任教師或教師代表、家長會代表及職工代表，各校可決定採「全體制」或「代表制」，而代表如何組成、議事如何進行，常左右會議結果，甚至引發親師衝突。 有家長團體表示，校務會議代表問題不是單一事件，而是家長們團結捍衛孩子受教權的開始。因六都教育主管單位對校務會議的家長代表比例規定不一，若不增加家長代表比例，要如何伸張學生權益？但也有校長主張因校制宜，以免流會。

基隆A級雙語領航學校再加3 課程1/3雙語學生上課很有趣

基隆市除現有10所A級雙語領航學校外，112學年度將加入3所銘傳國中、成功國中及尚仁國小，市府期待提供學子更優質的雙語教...

「私校補助」10天網路討論破萬 關注焦點是這些⋯

民進黨總統參選人賴清德日前拋出補貼私立大學學費的政策構想，行政院響應並於29日通過「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」，除了減免私立大專學雜費3.5萬元、公私立大專經濟弱勢學生加碼補助1.5萬至2萬元以外，公私立高中職則全面免學費。該政策將於2024年2月實施，預計有63萬4千人受惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦