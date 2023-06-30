冷眼集／討好炒短線 打不進國際盃

行政院打著教育平權名義，拍板私立大專院校學生學雜費補助，高中職免學費更拿掉排富條款，看似嘉惠家長、學生，給予私立大專校院關愛，但學校實際未獲任何經費挹注，無法解決私校在少子化下收入愈來愈少、苦撐教學品質窘境。

近日世界大學排行榜揭曉，名次往往是各大學不想接受卻也不能忽視的痛，撇除排名人為操作因素，亞洲鄰國大學確實屢屢超車，關鍵在於馬來西亞、中國大陸均能擬定明確高教投資和策略；新加坡、香港等地大學則將錢用在刀口上，兩相比較，我國大學顯得不進則退。

政院如今編列大筆預算「澤被青年」，從過去○至六歲國家養轉變成○至廿二歲國家栽培，但實際上，近年看不見國家提出有規模的教育政策或願景，只看見有錢大家花。教育應以人為本，學生花費四年青春進入大學，卻因學校財源左支右絀，最終得到的是廉價、平庸的教育，當高教競爭力下滑，國力也將跟著弱化。

過去七年間，教育部為人作嫁事蹟多不勝數，一下子配合外交宣傳辦理華語、獎學金，一下又配合產業缺勞動力等需求辦理新南向產學專班，近日又遭國防部指揮，提出壓縮大學生涯的服役就學三加一方案，難道教育政策只是炒短線，抑或是其他部會或選舉下的附屬品？

執政黨屢屢宣稱收支結餘逐年成長，卻仍停留在「撒錢好辦事」的思維，然而煙花式的大撒幣，卻是讓大學距離打國際盃的理想愈來愈遠。