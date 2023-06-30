大學校長：辦學只能平庸化

教育部明年二月起補助私立大學學費並取消高中學費排富條款。有大學校長直言，不反對落實教育平權，但全面補助學生，辦學只能走向平庸化，令人無法理解也不能接受；教團則憂心，外加經費難永續，未來恐排擠教育預算。學生團體提醒，不少學校會在學雜費外超收各項使用費，教育部應嚴查。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，不反對補助弱勢，但政府幫學生出錢、補助學費，學生只是拿到「特價品」，受教品質沒有提升；台灣過去七年看不到有願景的教育政策，只看到政府發錢、民眾接收，屆時恐只享有平庸的大學教育。

東吳大學校長潘維大說，雖不是有錢就能辦好學校，但沒錢絕對辦不好；政府全面補助學生對提升高教品質沒幫助。政策未與任何大學討論，錢未被善用，辦學走向平庸，「無法理解也不能接受」，呼籲開放學雜費調整限制、回歸市場機制，再由政府編經費補助弱勢生。

東海大學校長張國恩表示，少子化讓生源減少，近期私校教師又面臨調薪，教育部還是要補助大專校院；私校經營得好，直接受益者也是學生。

全教總理事長侯俊良認為，政府為人民解決學費負擔屬於福利制度，若要長期運作，應承諾皆以外加經費補助，避免未來排擠到既有教育經費。台灣青年民主協會則提醒，許多大學與高中職經常透過其他名義，如電腦使用費、課輔費，額外收取高額代辦費，若教育部未積極杜絕學校違法超收雜費，政策美意恐打折扣。

教育部長潘文忠表示，學費補助是讓每位學生不要因為家庭經濟因素限縮選擇，補助永續性已深入分析。國教署長彭富源補充，課輔費、家長會費皆屬代收代辦費，相關費別皆訂有辦法，超收可向主管機關檢舉。