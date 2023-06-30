觀察站／政府猛花錢 就為賴助選

行政院推出補助私立大專學雜費等措施時間點「巧妙」，隨著文化成年禮金六月開放領取使用、疫後就學貸款補助七月啟動、教育平權「一加三」方案明年二月實施，「一條龍」政策都在為執政黨總統參選人賴清德打造選舉利多；表面上對準青年選票，實際受惠的是要幫孩子繳學費的四、五十歲夾心世代，「一加三」方案不僅鞏固中年父母、討好年輕世代，也拉攏中間選民，一舉三得。

挾執政優勢，民進黨有條不紊拋出學費補助政策。先由賴清德喊出政府有責任縮短公私立大學學費落差，行政院副院長鄭文燦隔日上午再加碼研議不分公私立放寬補貼弱勢生，行政院長陳建仁下午接著提出學貸延長等三配套。不僅如此，原評估補助差額是每人每年兩萬五千元，昨提高至三萬五千元，所需經費也從一百五十億元擴增至二百廿億元。

儘管大補貼作法遭質疑將排擠技職教育、影響高教品質，但不可諱言已獲不少家長及學貸族好評，因此明明知道政府撒幣卻又不太敢強烈反對的矛盾就存在於在野黨。台中市長盧秀燕昨出席行政院會就表達支持，但包括國民黨在內的在野黨立委多痛批「大撒幣」。

縮短公私立大專學雜費差距、補助經濟弱勢學生等措施，政府確實應該做，但不久前才喊沒錢，如今卻可加碼，對總經費二百廿億元的財源何在也未見說明。姑不論這項倉促提出的政策未充分討論，既然是好的政策又為何不在今年九月新學年開始就上路？何須等到明年總統大選之後？人民難道看不出為了選舉猛開支票的斧鑿痕跡？