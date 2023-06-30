教育平權「1加3」案 在野轟：大型政策買票

行政院會昨通過教育部「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，教育平權「一加三」方案明年二月實施，在野黨齊批「大撒幣」。國民黨立委林為洲認為應該排富；民眾黨立法院黨團幹事長張其祿則說，「簡直是大型政策買票現場」，質疑政府未交代財源，是不是又想編特別預算，繞過民意監督？

蔡英文總統表示，副總統賴清德提出這項政策後，她和行政院長陳建仁都十分贊成，盼進一步落實教育平權；政府會持續努力，有目標、有計畫循序漸進，陪年輕朋友一起長大。賴清德也在臉書感謝蔡總統及陳揆，期望未來台灣每一代孩子都能擁有更公平教育資源。

「這政策就叫做大撒幣。」林為洲表示，對有錢人補助三萬五千元有道理嗎？針對非辦學貸否則不能讀大學的人應多給點補助，讓一年二百多億元預算用在真正需要、家庭負擔比較辛苦的人；針對排富，可研究相關方案。他說，排富後再補助，可針對需要補助者提供多一點補助，針對已畢業而開始還學貸的人也可給予協助。

張其祿表示，行政院快速通過民進黨總統參選人賴清德的提議，並在未交代財源、無視國會監督預算情形下，大肆宣傳這項政策將在二○二四年二月總統大選後上路，試圖討好年輕選民，「簡直就是大型政策買票現場」。

時代力量發言人余佳蒨質疑，這是民進黨政府近年從濫發現金、租金補貼、房貸補貼一路大撒幣政策以來，最具合理性的一項擴大支出政策，然而為什麼執政七年都不做？「現在要選舉了才突然想起來？」對的事現在就要做，不必等到選後，發現金只要兩個月，減免私大學雜費不用拖到明年。

【記者鄭媁／台北報導】副總統賴清德上周宣布私立大專生學雜費補助兩萬五千元，為何加碼至三萬五千元？教育部長潘文忠表示，府院和朝野立委都認為，應提出長期性補助措施，經詳細財務規畫評估後，拍板提高額度。