私大減免3.5萬 高中職免學費

行政院會昨天通過教育平權「一加三」方案，減免私立大專院校生學雜費每人每年三萬五千元，並搭配大專經濟弱勢學生加碼減免學雜費一萬五千元至兩萬元、高中職免學費，以及精進就學貸款。相關措施明年二月實施，總經費二百廿億元，由行政院額外編列預算全數支應，逾六十三萬四千名在學生受惠。

不過全國私校工會憂心，大學競爭力下滑、學倫問題層出不窮、文憑不斷貶值，提撥經費或可解決弱勢家庭負擔的燃眉之急，但治標卻不治本；台灣高等教育產業工會則認為，政府補助高教經費應至少占GDP達百分之一，才合乎OECD國家標準，私立大學校園治理應受嚴謹監督。

副總統賴清德日前拋出政府應縮短公私立大學學費差距。行政院長陳建仁表示，為擴大照顧十八至廿二歲大專學生，政府以「定額減免私立大專學雜費差額」，縮短公私立大專學雜費差距，加碼補助公私立大專經濟弱勢學生學雜費、精進學貸申貸及還款措施。

教育部長潘文忠表示，中央政府歲入賸餘自二○一七年起由負轉正，為達成教育平權，高中職免學費方案不再設有排富條款。另考量公私立大學每年學費落差近五萬，政府將定額補助七成差距，每年減免私立大專學雜費三萬五千元，每學期將直接扣抵。

另加碼減免大學經濟弱勢學生學雜費，將家庭年所得拆為七十萬元以下、七十至九十萬元共二級距，分別加碼補助一點五萬至二萬元。並放寬就學貸款申貸門檻與利息，家庭年所得一二○萬以下在學期間免息，如學生家庭有二名子女（含學齡前及就學階段），家庭年所得放寬至一四八萬元以下均可申貸，如有三名以上子女，則不限年所得均可申貸。

至於目前仍在還款中的四十三萬名學貸者，緩繳本息申請門檻由現行月收入未達四萬元，放寬至五萬元，且每增加養育一名子女，再多放寬月收入門檻一萬元。

教育部指出，學校因辦學性質、政府投入經費差異而有公私之分，反映在學雜費上是公私立大專學生一年有近五萬元差距，以整體八十九萬名大專學士班學生來看，有五十九萬名私大生需負擔較高學雜費，比率近三分之二。本次方案所需的二百廿億元，從行政院籌編明年度預算中編列，不會排擠現有教育預算，不會增加學校負擔。

立法院在野黨團批評「大撒幣」，民眾黨主席柯文哲說，如果是好政策就該早點執行，已經要選舉了才提出，人家就覺得是政策買票，「買得太明顯了」。