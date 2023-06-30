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教部核定陳明通退休 月領至少6萬
台大上月召開校級教評會，針對國安局前局長陳明通學術倫理爭議進行審議，認定指導不周，但情節依法不涉及「解聘」重大懲處。台大昨表示，教育部已核定陳明通退休，學校也依規定通知當事人。教育部長潘文忠昨天證實，台大完成學倫調查案後報教育部，教育部就接續依程序做後續核處，於今年六月十九日正式函復台大。
至於陳明通相關退休金支領及年資等，潘文忠說，由其任職學校來了解，教育部只是針對能否完成退休審查，在程序上做後續處置。
一名台大教授私下表示，包含教授在內的絕大多數軍公教人員都是選擇月退制，若以正教授廿五年年資、月薪十萬元保守估計，每個月月退俸大約是薪水的六成至六成五。換言之，正教授退休後每月至少還可以領取約六萬三千，但會逐年遞減至五萬三千元，一路領至過世為止。
陳明通日前已向台大申請退休，並由台大審核通過後隨即報教育部核准，教育部則視先前校教評會結果函覆台大，屆時由台大人事處頒發陳明通退休證，並由出納組核發退休金。
至於台大去年接連爆發兩起論文抄襲案，陳明通遭台大教評會認定指導不周，但情節未達解聘，導致可順利退休，引發爭議。台大校長陳文章為此呼籲應與時俱進，修「教師法」，潘文忠昨表示，會和數個大學協進會討論，若評估有其必要，就會邀集大學端研議。
潘文忠表示，去年台大學倫案引起很大的討論，外界也有期許，對於論文指導、公開與否已請國立大學校院協會研議，目前正在做總整理。
至於新興ＡＩ等科技是否影響論文撰寫，潘文忠說，人工智慧確實可以協助教學、學習，但若不正當使用受害的將是學生，ChatGPT等生成式ＡＩ使用相關規範，由各個大學自行訂定。
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