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新北60校午餐漲5元 每餐50至55元

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北市112學年度預計有近2成學校、約60間國中小將調漲營養午餐價格。圖／新北市教育局提供
新北市112學年度預計有近2成學校、約60間國中小將調漲營養午餐價格。圖／新北市教育局提供

國際原料物價持續飛漲，新北市112學年度預計有近2成學校、約60間國中小將調漲營養午餐價格，每餐預計調整3至6元，平均調漲5元，約4100名學生受影響，部分未調漲學校則考慮以減少副餐供應等方式對抗物價上漲，避免增加家長負擔。

由於調漲幅度不算高，調漲後每餐50至55元，家長多半表示，學童正是成長階段營養相當重要，面對每餐調漲5元價幅尚可接受。但也有家說，既然調高了，菜色也要跟著好一點才對。

新北市教育局今年投入安心蔬菜計畫約1億7100萬元，採用國產可溯源食材獎勵金4億8300萬元，每年用以提升營養午餐品質經費及補助弱勢學生餐費合計達11億5400萬元，透過投入每學童每餐費提升15元，如每餐收費52元可吃到67元午餐，偏鄉學校每學童每餐則提升19元吃到價值71元午餐。

教育局表示，112學年度預計調價學校大約2成，共約4100名學生，調價幅度約1成，主要因應物價及人力成本的增加，8成以上的家長都同意對營養午餐進行調價。

另弱勢學生午餐費全額補助不受調價影響，補助對象除國中小學生外野擴及高中職學生，112年編列約3億1200萬元。

營養午餐 教育局

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