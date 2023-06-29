助偏遠孩子用「拳力」翻轉人生 內埔農工傅志群獲杏壇芬芳獎
屏東縣內埔農工拳擊隊，是台灣拳壇老牌勁旅和孕育國手搖籃，44年前由傅東光創立，自父親手上接下教練兵符近20年的傅志群，致力傳承父親「拳力翻轉偏鄉弱勢孩子的拳心人生」，繼去年3度獲頒教育部體育署「學校體育傳炬獎」，今年再獲教育部國教署「杏壇芬芳獎」。
傅志群自父親手上接下內農拳擊隊的教棒近20年，不但國內外參賽成績優異，更培育出如2016年里約奧運國手賴主恩、總統教育獎得主李敏等優秀的拳擊好手；他重視選手生活教育及多元能力的培養，且力推奧林匹克教育「尊重、友誼、卓越」的核心理念，並透過典範學習，期盼達到見賢思齊之效，去年剛從上海體育大學拿到碩士學位的潘啓誠，就是他教學生涯代表作之一。
傅志群老師在杏壇芬芳獎得獎感言寫道：「一枝草，一點露，每個孩子都有無限可能，尤其對偏鄉弱勢學生，身為師長的我們，更應該用心發掘學生潛能，為他們打造舞台，讓他們也能充滿自信，發光發熱。拳擊運動是我的最愛，教育是我一生的志業，成就每一個孩子更是我的教育理念，藉由拳擊運動落實自己的教育理念，讓學生翻轉人生，用生命影響生命，是件充滿意義，美麗且令人喜樂的事。」
內埔農工校長張世波說，傅教練父子40多年來，育才無數桃李滿天下，為國家培育出數十位傑出的奧、亞運國手，不僅是為台灣爭光，更幫助許多偏鄉弱勢孩子，透過拳擊運動改變人生，為偏鄉教育奉獻的精神令人感佩，傅志群獲頒杏壇芬芳獎不但實至名歸，更是內農的驕傲。
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