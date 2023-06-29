影／拉近公私立學校學雜費差距 潘文忠公布相關配套

教育部今天下午由部長潘文忠親自召開記者會，說明拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案。副總統賴清德日前宣布，政府將補助私立大學學雜費。行政院會今天通過「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，預計補助私立大專院校生學費一年約新台幣3.5萬元，等同彌補了公私立學費差距的7成，將於民國113年2月實施。

另外，潘文忠表示，去年的台大學倫案引起很大的討論，外界也有相關期許，對於論文指導、公開與否日前已請國立大學校院協會花半年時間研議，目前正在做總整理。至於是否修教師法，將指導教授相關責任納入討論，教育部也將會再和數個大學協進會討論，若有其必要性，就會邀集大學端研議。

針對陳明通退休相關議題，潘文忠回應媒體表示，陳明通教授先前於台大任職，數個月前已向台大提報退休並送至教育部核定，但當時台大學倫審定會、教評會正在調查陳師，因此教育部暫未核定，先等待調查結果，最後教育部依據台大調查結果核准，並於6月19日發函台大，由台大核發陳明通退休。