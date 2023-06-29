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私校大學生學費年減3.5萬 教團：恐人人享平庸大學教育

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
行政院會今通過「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，補助就讀私立大專院校生學費一年約新台幣3.5萬元。示意圖，非當事人。記者杜建重／攝影
行政院會今通過「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，補助就讀私立大專院校生學費一年約新台幣3.5萬元。示意圖，非當事人。記者杜建重／攝影

行政院會今天通過「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，補助就讀私立大專院校生學費一年約新台幣3.5萬元，緩和就讀公立、私立學校間的學費差距，方案將於明年2月上路。但教育團體和大學都評析，直接給予大學的錢並未增加、難直接提升教育品質，恐變成人人只享有平庸的大學教育

教育部今報告「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，措施方案包含三配套，包含加碼減免大專經濟弱勢學生學雜費、高中全面免學費，以及精進就學貸款。方案由中央政府全額支應，額外外加219億元，不排擠原有高等教育經費，預計可嘉惠63.4萬名在學生。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，不反對補助弱勢落實教育平權，但政府幫學生出錢，實質進入學校的經費沒有增加，補助學費學生只是拿到「特價品」但受教品質沒有提升。

魏佳卉指出，近年如馬來西亞、中國大陸等高教逐年進步，在於國家提出明確的高教投資和策略方針，而台灣過去七年看不到有願景的教育政策，只看到政府發錢、民眾接收，但本質沒有改變。有了教育平權但品質未提升，「大家只是假裝上大學。」但恐是人人只享有平庸的大學教育。

行政院今天提出將從「0到6歲國家養」演進為「0到22歲國家栽培」，魏佳卉表示，教育部配合選票給予補助、配合外交推動華語，配合產業而有新南向產學專班，又配合國防部擬定就學服役3+1，卻看不到回歸「人」的教育本質，「重要的是，要把青年栽培成什麼樣子。」國家不應停留在「錢多會撒」的思維。

東海大學校長張國恩曾任台師大校長，他表示，少子化下學生來源全面減少，但私校經營的成本一樣，學校多靠產學合作、募款等努力籌措資金。

張國恩也表示，近期私校教師也面臨調薪，建議教育部還是要補助大專校院，讓私校減輕負擔、建立教學環境，且私校經營得好，直接受益者也是學生。

也有大學高層感嘆，現在連國立大學都努力「勤儉持家」，近年直接反應在為省成本，聘請較多的專案教師代替專任職缺。大學只能努力自籌財源，才衍伸出靠在職專班賺錢、經營人脈等弊病，多是沒錢下的歪風。

教育部長潘文忠今天表示，持續朝高教公共化邁進，公立大學一年平均學費約6萬元，私立大學則高達11萬，差距逾5萬元。教育部不希望只是一次性補貼，而是給予長期協助措施、落實教育平權。

教育部 高教 大學教育

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