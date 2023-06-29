取消高中學費排富火速通關挨轟選舉買票 教長回應了

高中學費補助將取消排富條款，明年2月起高中職將全面免學費。但消息一出，也讓不少私中感嘆，近十年不斷爭取廢除高中學費補助排富條款，卻頻遭政府以財務困窘為由打回票，甚至五月底才剛提案，仍被口頭拒絕，難免聯想是政策買票。教育部長潘文忠表示，考量國家歲計剩餘，這次透過行政院以外加經費支持，教育部也把多年來私校等相關團體意見在這次一併反映。他強調，學費補助是支持讓更多學生能享有教育平權。

為推動十二年國教，教育部自103學年度起推動高中職免學費政策，當時卻因政府財務困窘，僅有高職生不分公私立學費全免，公立高職每學期補助6240元、私立高職每學期2萬4423元、藝術群科每學期3萬5949元；高中職普通科、綜合高中學術學程二、三年級則設有排富條款，家戶年所得低於148萬元者，每學期補助6240元、私中生每學期2萬4423元，超過者公校無補助，私校則依區域採定額補助。

但早在免學費政策施行之初，便有私中在全國高中校長會議提案，盼取消排富條款，卻無疾而終。近十年受少子化衝擊，高中職人數銳減，已替政府省下數十億元學費補助，去年多所私中再次提案，卻遭教育部以政策穩定性、法安定性、國家財政情形為由駁回。甚至今年五月下旬才有數百所私中、家長團體共同連署提案，建請高中職免學費政策，卻仍遭口頭拒絕。

潘文忠今天下午接受媒體聯訪時表示，取消排富條款後，高中全面免學費可以幫助超過11萬名學生、總經費26億左右，若這部分運用原有教育預算執行，其他教育政策將會被影響。

潘文忠表示，過去高中職免學費確實一直都有反映「為何要設限？」，這次由總統、行政院長跨部會與主計單位整體衡酌，考量國家歲計剩餘，整體以外加專案經費挹注，教育部也把多年來私校等相關團體意見，在這次一併反映，而行政院就專案考量，也同意以外加經費協助，估每年約需220億元。

有媒體關心，私立高中全面免學費，恐怕會助長升學主義，搶入升學率高的明星私中就讀。潘文忠表示，高中職免學費方案推動多年，也逐步滾動調整，這次以教育平權做考量，觀察這幾年公私立學校學生除了因為少子化因素人數消長，學費補助實施10幾年，人數變化穩定，後續這部分要強化各校辦學特色，尤其高中職學生家長也已具備就近入學觀念，給予學費補助措施，只是支持讓更多學生享有教育平權。

但在政策宣佈後，台灣青年民主協會指出，許多高中職透過其他名義向學生額外收費，包含寒暑輔等課輔費用、家長會費、冷氣使用費或維修費等，若教育部未積極杜絕學校違法透過不同名目收費，政策美意恐被大打折扣。

國教署長彭富源表示，課輔費用、家長會費、團體保險、冷氣費皆屬代收代付費用，相關費別都在收取費用辦法中有規範，若有超過這些數額或項目，都可以變成稽核或檢舉多收的依據。另外家長會費、冷氣費，學校決定收費項目時，也要經過學校與家長會確認後，學校才能公告，因此會有一個收費依據，若超收可向國教署或主管機關反映，相關機關都會去查辦。