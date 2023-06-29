修教師法課責指導教授？潘文忠：將和大學協進會討論

新竹市前市長林智堅、政院副院長鄭文燦論文去年均遭認定抄襲且情節重大，兩人碩士學位雙雙遭撤銷，指導教授、國安局前局長陳明通也遭檢舉指導不周，但情節未達解聘可順利退休。台大校長陳文章昨呼籲因應時代趨勢修《教師法》，對指導教授課責，教育部長潘文忠今天表示，會和數個大學協進會討論，若評估有必要性，就會邀集大學端研議。

陳文章昨日接受本報電訪時表示，外界多認為台大教評會認定陳明通未達解聘情事，不合社會期待，但實則是法源沒有規範。也在於教師法是早期訂定，但因應網路時代來臨，很多資料在網路上唾手可得，加上AI、ChatGPT興起，教師法確實應當修法、與時俱進，也對指導教授課責。

教育部下午開記者會，說明拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案，潘文忠表示，去年的台大學倫案引起很大的討論，外界也有相關期許，對於論文指導、公開與否日前已請國立大學校院協會花半年時間研議，目前正在做總整理。至於是否修教師法，將指導教授相關責任納入討論，教育部也將會再和數個大學協進會討論，若有其必要性，就會邀集大學端研議。

另外，潘文忠也表示，陳明通教授先前於台大任職，數個月前已向台大提報退休並送至教育部核定，但當時台大學倫審定會、教評會正在調查陳師，因此教育部暫未核定，先等待調查結果，最後教育部依據台大調查結果核准，並於6月19日發函台大，由台大核發陳明通退休。

至於新興AI等科技是否影響論文撰寫，潘文忠今天也表示，人工智慧確實可以協助教學、學習，但若不正當使用受害的將是學生，對此，ChatGPT等生成式AI使用相關規範，已由各個大學自行訂定。