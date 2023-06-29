私大學費減免3.5萬 高中也全面免學費

私立大學學費每人可減免3.5萬！行政院29日宣布私立大學學費減免方案，私立大學生每學期可減免1.75萬，1年兩學期共3.5萬。其中，家庭年所得70萬以下者可加碼減免1年2萬、70到90萬減免1.5萬，高中也將全面免學費。整體方案將增加219億預算，將於2024年2月實施。

弱勢家庭加碼2萬

教育部高教司司長朱俊彰表示，89.3萬名大學生中，59.1萬名是私立大學生，其中有14.4萬名學生獲得學雜費減免，沒有補助者高達75%，每年要比公立大學負擔多5萬元學費，因此將減免1學年3.5萬元學費，另外，家庭年所得70萬以下者可加碼減免1年2萬、70到90萬減免1.5萬。

朱俊彰說，這次方案也擴大高中職全免學費的範圍，新增納入普通科、綜合高中學術學程二、三年級且家庭年所得超過148萬元的學生，達到公私立高中職全面免學費。就學貸款免息的部分，學生家庭年所得在120萬元以下均可申貸，在學期間免利息。

如學生家庭有2名子女(含學齡前及就學階段)，家庭年所得則放寬至148萬元以下均可申貸，在學期間也免利息；針對目前正在還款中的43萬貸款人，教育部也將緩繳本息的申請門檻，由現行的月收入未達4萬元，放寬至5萬元，且每增加養育1名子女(含學齡前及就學階段)，再多放寬月收入門檻1萬元。

將從年度預算調度

教育部表示，1+3方案（私校學費減免+弱勢學生加碼、高中全免學費與精進就學貸款）將再增加219億預算，預計在2024年2月（下學期）實施。對於預算來源，教育部長潘文忠表示，將會由主計總處進行調度，會反映在明年的總預算上，盼經費來源更具永續性。

潘文忠說，當時副總統賴清德說要補助5成以上（2.5萬），但最後經討論，在行有餘力的狀況下，提到補助率至7成。

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