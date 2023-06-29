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陳明通退休案通過 教長：學倫案出爐後才依程序核處

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國安局前局長陳明通。聯合報系資料照
國安局前局長陳明通。聯合報系資料照

國安局前局長陳明通遭檢舉疑涉學生論文指導不周案，台大教評會認定陳明通未達應解聘程度，教育部接受辦理退休案。教育部長潘文忠今天表示，經台大完成學倫調查案後報教育部，教育部就接續依程序做後續核處，於今年6月19日正式函復台大。

被問到陳明通退休日期從何時開始起算、退休金計算方式等，潘文忠在行政院會後記者會表示，任何教職員退休由該學校受理。陳明通退休申請案，台大在幾個月前就依規定受理後提出，也報到教育部。

潘文忠說，當時因陳明通及台大正在處理調查學倫案，所以教育部先候著，要等調查結果出爐，因為台大的調查結果會關係到教育部後續審議。經台大完成學倫調查案後報給教育部，教育部就接續依程序做後續核處，於6月19日正式函復台大。

潘文忠說，至於陳明通相關退休金支領及年資等，由其任職學校來了解，教育部只是針對能否完成退休審查，在程序上做後續處置。

教育部 台大 陳明通

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