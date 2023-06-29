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「你講咩話？」香港言論自由粵語特展 不能說的一句話

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
「你講咩話？」香港言論自由粵語特展，6月30起在台南沙鷗書屋開展，展期至7月9日，希望藉此特展，表達香港言論自由現況。記者鄭惠仁／攝影
「你講咩話？」香港言論自由粵語特展，6月30起在台南沙鷗書屋開展，展期至7月9日，希望藉此特展，表達香港言論自由現況。記者鄭惠仁／攝影

由國際特赦組織台灣分會、台南香港關注組、台南社大人權志工社、台南新芽、台灣人權促進會南部辦公室合辦的「你講咩話？」香港言論自由粵語特展，明起在台南沙鷗書屋開展，展期至7月9日，希望藉此特展，表達香港言論自由現況。

此次展覽以在台港人粵語書法的創意呈現，以及粵語錄音的真摯分享，和文字、圖像及語言，表達香港不能說的一句話、香港已消失的人事物、代表香港的一句話、最想說的一句話，反映香港言論自由嚴重壓縮。但也有輕鬆面，分享最印象深刻的香港俗語、最喜歡的香港小吃、香港常見字，以及最欣賞的香港人等，展現獨特的港式粵語文化。

負責整體策展的台南香港關注組發言人曉琳說，展題『你講咩話？』有兩個意思，你說什麼及你說什麼語言，因港版國安法實施，香港的言論自由遭到壓制，希望透過這個展覽讓香港人說出他們想說的話。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎，也留下「Be water(如水)」，表示這句話在2019年的運動中時常被使用，由於台灣長期在國際上被孤立，所以台灣人能理解港人流離失所的困境，因此，港人在海外努力發聲關注議題，是需要更多台灣人與港人的支持。

台南新芽秘書長蘇淋齊表示，「語言是族群的根、自由是發展的沃土」，香港現正面臨被拔根、剷除沃土的處境，此次展覽以粵語為基底，呈現香港人與台灣人對於往日香港的思念，對於現今香港的關心，對於未來香港的期許。

台南社大校長林朝成說，這次展覽中寫出來的都是關鍵字，背後都蘊藏了很多故事，希望這次展覽可以讓香港的聲音，藉由書寫、聲音呈現出來，使看展的人能更加理解香港人處境，體認到粵語的力量、語言的力量。

台南社大人權志工社社長莊勝凱希望能藉由策展，能將香港的語言與文化能傳遞給下一代。台灣人權促進會南部辦公室教育推廣專員宋亦橙表示，希望讓台灣人接觸粵語與粵文，了解香港人的想法，也讓在台港人有聚在一起、表達心聲的空間。

「你講咩話？」香港言論自由粵語特展，6月30起在台南沙鷗書屋開展，展期至7月9日，希望藉此特展，表達香港言論自由現況。記者鄭惠仁／攝影
「你講咩話？」香港言論自由粵語特展，6月30起在台南沙鷗書屋開展，展期至7月9日，希望藉此特展，表達香港言論自由現況。記者鄭惠仁／攝影

香港 台南 台灣人

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