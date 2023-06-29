藍委批私校學費補助大撒幣籲排富 綠委反駁：沒必要

行政院會今天通過教育部研擬的「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，國民黨團批評大撒幣。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，私立大學的在學生有59萬人，占整體的66.2％，相較台大或教育補助75.1億元，平均每位同學補助23萬元，私立淡江大學僅獲3.2億元，平均每位同學補助為1.3萬元，公私立學生教育資源落差大，透過政策讓私校學生獲得政府更多支持，拉近公私立大專院校學費差距。

莊瑞雄指出，根據教育部109年對各大學補助，台大補助75.1億元，平均每位同學補助23萬元，但私立淡江大學補助3.2億元，平均每位同學補助為1.3萬元，公立跟私立大學補助落差太大，因此政府應該給予私立學校學生更大支持。

對於國民黨團主張要排富，莊瑞雄表示，政府疫後預算編列快200億元補助學貸，當時就沒有排富，現在要拉近公私立大專院校資源分配差距問題，沒有排富的必要，這是針對學生補貼，不是學校，落實教育平權。