南市公幼7月起全面開辦延長照顧 每小時不超過50元

明天國中小結業式，暑假開始，南市教育局今宣布為提高公幼延長照顧服務開辦率，強化競爭力，7月起推出各種補助及配套措施，包括公幼延長照顧不限開班人數、家長繳費每小時不超過50元、保障教保人員鐘點費每小時至少300元；預估212園開辦，3112人次參加，開辦率94%。

教育局長鄭新輝說，為強化公幼競爭力與服務品質，自下月起，公幼延長照顧服務時間將可延長到下午6點，家長有意願參加就會開班，沒有開辦人數限制，並訂定家長每小時繳費不超過50元，如經費不足支應，由教育局補助。

另為保障教保服務人員的工作權益，教育局已訂定延長照顧服務人員每小時鐘點費不低於300元，行政費則規範上限不高過20%為基準。也持續提供經濟弱勢家庭參加費用補助，減輕家長負擔。

鄭新輝表示，為提升教保人員參與意願，有訂定獎勵制度，凡在學期間各園所辦理延長照顧服務超過16周、寒假2周、或暑假4周以上，表現優良的教保服務人員及行政人員核予敘獎。

暑假延長照顧服務即將開辦，預估將有212園開辦，3112人次參加，開辦率94%，今年8月入學的新生可於8月起參加，如符合低收、中低收入戶等經濟弱勢家庭，暑假期間還有每月最高3500元補助，學期間則由政府全額補助，有需求的家長可向就讀的幼兒園洽詢。

教育局表示，南市公幼延長照顧服務的開辦成效逐步提升，自去年的60%提升到今年87%。延長照顧服務的課程及活動品質也持續提升，公幼師資優良、資源豐富、活動多元活潑，寒暑假期間服務不中斷，讓孩子維持規律的生活作息，在熟悉的環境中學習，讓家長可以安心工作。