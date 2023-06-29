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政院補助私立大學高中職學費 盧秀燕：全力支持
台中市長盧秀燕今(29)日參加行政院會，發言表示全力支持行政院補助私立大專升級高中職學費。並建議行政院長陳建仁宣布，這項政策「不會曇花一現」。
行政院會今通過教育部所研擬的「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，除私立大學學生學雜費每年可減免兩萬五千元，高中職全面免學費、擴大公私立大專弱勢補助及學貸延長，預計明年2月實施。
盧秀燕在行政院院會指出，基本上台中市政府全力支持，也建議行政院長可找機會進一步宣布，表示此方案不會是曇花一現，而會永續進行。
盧秀燕說，地方首長來自於基層，基層對這樣的方案是關心的，可是大家似乎對於這段時間的宣布有一點疑慮，因此建議，若行政院長有機會可再進一步宣布。
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