快訊

MLB／洋基赫曼投出完全比賽 大聯盟3969天來首見

政院再加碼！補助私立大專學雜費3.5萬、高中職學費全免 明年2月實施

台積電美國廠徵才難原因曝！OpenAI超敢給…年薪中位數破2,800萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國家兒童未來館國際競圖徵件起跑 提高建築師服務費用

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
國家兒童未來館示意圖。圖／文化部提供
國家兒童未來館示意圖。圖／文化部提供

為打造全台首座專屬兒童的文化場域，行政院核定在「新板特專三文化設施用地」，由中央全額出資興建「國家兒童未來館」。文化部今日表示，兒童未來館依公共建設計畫期程辦理，於5月26日至6月5日完成公開閱覽、6月1日辦理公開說明會、6月21日召開第1次採購評選委員會，今日正式上網公告。

文化部表示，此案將展開110天等標期，廣徵國內並搭配具國際實績專業團隊參與競圖，預計於11月公布獲選建築團隊，12月將公開辦理競圖成果及模型展。

文化部指出，為能吸引國內、外優異的建築師，經過評選委員建議，建築師服務費用特別由施工費的6.5%提高至7.2%，總計6億元，將是國內近年來最高的建築師服務費用。而為使建築團隊有充裕的時間提案，公告上網時間將自即日起至10月16日，合計110天的等標期。競圖評選結果除第1名將獲得規劃設計權利，並將特別頒發予第2、3名及佳作3名共5個團隊，各新台幣200萬元獎金。此外，文化部強調，過去公共工程規劃設計至發包階段，常有預算膨脹失控的狀況，所以本次計畫將特別注重建築師的預算控制能力。

文化部表示，國家兒童未來館位於四鐵共構的新北核心區，佔地達3.3公頃，將以地上18,000餘坪、地下13,000餘坪，合計31000餘坪樓地板面積規模，建構讓兒童可以沉浸於藝術、文化、創造力發掘、前瞻軟體服務的創新學習體驗場所。

因此，此次評選委員組成，特別聘請半數的兒少內容及場館展示專家學者，包含富邦文教基金會執行董事陳藹玲、還我特色公園行動聯盟副理事長李玉華、國立臺北教育大學幼兒與家庭教育學系系主任盧明、國立臺灣師範大學人類發展與家庭學系教授張鑑如、前國藝會董事長林曼麗、前國立自然科學博物館副館長周文豪，以及新北市政府文化局長張䕒育。

在建築專業部分，則包含建築師劉培森、實踐大學建築設計學系系主任王俊雄、前東海大學創意設計暨藝術學院院長羅時瑋、國家文藝獎第22屆建築類得主暨景觀建築師郭中端、台灣大學建築與城鄉研究所副教授黃舒楣，更特別邀請到曾獲日本建築大賞和JIA新人賞的建築師藤本壯介。

文化部表示，期待並邀請國內外建築師團隊踴躍參與競圖，用最佳的建築設計，讓台灣首座為兒童而誕生的文化建設，成為台灣亮眼的文化新地標，更充滿對未來的無限想像。

●招標公告網址：

https://web.pcc.gov.tw/tps/QueryTender/query/searchTenderDetail?pkPmsMain=NzAzMDIyNjM=

國家兒童未來館基地。圖／文化部提供
國家兒童未來館基地。圖／文化部提供

建築 文化部

延伸閱讀

收購成年禮金可能觸法 文化部籲勿剝奪青年文化體驗

上任滿半年 張善政鼓勵團隊：別像恐龍被壓2秒才有反應

機構投資人2023亞洲最佳管理團隊 富邦媒獲八項大獎

金溥聰遭質疑與地方派系疏遠 侯友宜曝找進團隊原因

相關新聞

政院再加碼！補助私立大專學費3.5萬 明年2月實施

教育部今在行政院會報告「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」，推動減免私立大專學雜費3.5萬元，拉近公私立大專學雜費...

前國安局長陳明通可以退休了！ 教育部：退休案已函覆給台大

新竹市前市長林智堅、政院副院長鄭文燦論文去年均遭認定抄襲且情節重大，兩人碩士學位雙雙遭撤銷，指導教授、前國安局長陳明通也遭檢舉指導不周。台大教評會日前決議，陳明通情節未達解聘標準，將可有望順利退休。台大今天表示，教育部已核定陳明通退休，學校也依規定通知當事人。

行政院通過私立大學學雜費減免方案 藍委：應排富

行政院會今將通過教育部「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，私立大學學生學雜費每年可減免2萬5000元，高中職全...

新北首推國際職探營隊 15國中生赴美探索動畫、醫療

新北市教育局今年與美國矽谷MetroED教育系統合作，首推「國際職業試探」營隊，甄選15名國中生赴美參加為期10天的營隊...

政院補助私立大學高中職學費 盧秀燕：全力支持

台中市長盧秀燕今(29)日參加行政院會，發言表示全力支持行政院補助私立大專升級高中職學費。並建議行政院長陳建仁宣布，這項...

國家兒童未來館國際競圖徵件起跑 提高建築師服務費用

為打造全台首座專屬兒童的文化場域，行政院核定在「新板特專三文化設施用地」，由中央全額出資興建「國家兒童未來館」。文化部今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦